https://ria.ru/20230403/knigi-1862719681.html

В России создали Национальную премию в области детской литературы

В России создали Национальную премию в области детской литературы - РИА Новости, 03.04.2023

В России создали Национальную премию в области детской литературы

В России создали Национальную премию в области детской и подростковой литературы, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:09

2023-04-03T18:09

2023-04-03T18:09

культура

новости культуры

книги

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В России создали Национальную премию в области детской и подростковой литературы, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. Оргкомитет и жюри возглавил Владимир Толстой. Премию учредили Минкульт, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Идея об ее создании "возникла в ходе визита Ольги Любимовой в РГДБ в прошлом году", говорится в публикации. С инициативой выступили писатель, председатель попечительского совета РГДБ Андрей Усачев и правнук К. И. Чуковского – Дмитрий Чуковский. Награды будут вручать в семи категориях: за вклад в развитие детской литературы, прозаическое произведение для детей, прозаическое произведение для подростков, поэтическое произведение для детей, поэтическое произведение для подростков, иллюстрированную книгу для детей и подростков, издательский проект для детей и подростков. Заявки на участие принимаются с 3 апреля по 15 июня на сайте детлитпремия.рф.

https://ria.ru/20230314/konkurs-1857859656.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)