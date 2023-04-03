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В России создали Национальную премию в области детской литературы
В России создали Национальную премию в области детской литературы - РИА Новости, 03.04.2023
В России создали Национальную премию в области детской литературы
В России создали Национальную премию в области детской и подростковой литературы, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:09
2023-04-03T18:09
2023-04-03T18:09
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В России создали Национальную премию в области детской и подростковой литературы, сообщается в Telegram-канале министерства культуры РФ. Оргкомитет и жюри возглавил Владимир Толстой. Премию учредили Минкульт, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Идея об ее создании "возникла в ходе визита Ольги Любимовой в РГДБ в прошлом году", говорится в публикации. С инициативой выступили писатель, председатель попечительского совета РГДБ Андрей Усачев и правнук К. И. Чуковского – Дмитрий Чуковский. Награды будут вручать в семи категориях: за вклад в развитие детской литературы, прозаическое произведение для детей, прозаическое произведение для подростков, поэтическое произведение для детей, поэтическое произведение для подростков, иллюстрированную книгу для детей и подростков, издательский проект для детей и подростков. Заявки на участие принимаются с 3 апреля по 15 июня на сайте детлитпремия.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Книги, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
В России создали Национальную премию в области детской литературы
В России создали Национальную премию в области детской и подростковой литературы
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
В России создали Национальную премию в области детской и подростковой литературы, сообщается
в Telegram-канале министерства культуры РФ.
Оргкомитет и жюри возглавил Владимир Толстой. Премию учредили Минкульт, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Идея об ее создании "возникла в ходе визита Ольги Любимовой в РГДБ в прошлом году", говорится в публикации. С инициативой выступили писатель, председатель попечительского совета РГДБ Андрей Усачев и правнук К. И. Чуковского – Дмитрий Чуковский.
Награды будут вручать в семи категориях: за вклад в развитие детской литературы, прозаическое произведение для детей, прозаическое произведение для подростков, поэтическое произведение для детей, поэтическое произведение для подростков, иллюстрированную книгу для детей и подростков, издательский проект для детей и подростков.
«
"В нечетном году номинация "За вклад в развитие детской литературы" присуждается писателю, в четном – художнику-иллюстратору", — уточнили в ведомстве.
Заявки на участие принимаются с 3 апреля по 15 июня на сайте детлитпремия.рф.
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