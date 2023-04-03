https://ria.ru/20230403/kitay-1862577823.html

В МИД Китая заявили о готовности укреплять отношения с Россией и Индией

В МИД Китая заявили о готовности укреплять отношения с Россией и Индией - РИА Новости, 03.04.2023

В МИД Китая заявили о готовности укреплять отношения с Россией и Индией

Китай на фоне происходящих в мире глубоких и сложных изменений готов укреплять взаимодействие с Россией, Индией и всем международным сообществом, заявила на... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:39

2023-04-03T10:39

2023-04-03T10:59

китай

россия

индия

в мире

владимир путин

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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай на фоне происходящих в мире глубоких и сложных изменений готов укреплять взаимодействие с Россией, Индией и всем международным сообществом, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Китай, Россия и Индия являются крупными развивающимися странами, обладающими значительным влиянием. На фоне происходящих в настоящее время глубоких и сложных изменений в международной и региональной ситуации мы готовы укреплять взаимодействие с международным сообществом, включая Россию и Индию", - заявила дипломат.Она также заявила о готовности китайской стороны продолжать направлять миру позитивный сигнал о необходимости поддерживать истинную многосторонность и объединить усилия для ответа на глобальные вызовы.Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Особо значение уделено всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.

https://ria.ru/20230401/dollar-1862306345.html

китай

россия

индия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, россия, индия, в мире, владимир путин