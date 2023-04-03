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В МИД Китая заявили о готовности укреплять отношения с Россией и Индией - РИА Новости, 03.04.2023
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10:39 03.04.2023 (обновлено: 10:59 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kitay-1862577823.html
В МИД Китая заявили о готовности укреплять отношения с Россией и Индией
В МИД Китая заявили о готовности укреплять отношения с Россией и Индией - РИА Новости, 03.04.2023
В МИД Китая заявили о готовности укреплять отношения с Россией и Индией
Китай на фоне происходящих в мире глубоких и сложных изменений готов укреплять взаимодействие с Россией, Индией и всем международным сообществом, заявила на... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:39
2023-04-03T10:59
китай
россия
индия
в мире
владимир путин
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай на фоне происходящих в мире глубоких и сложных изменений готов укреплять взаимодействие с Россией, Индией и всем международным сообществом, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин."Китай, Россия и Индия являются крупными развивающимися странами, обладающими значительным влиянием. На фоне происходящих в настоящее время глубоких и сложных изменений в международной и региональной ситуации мы готовы укреплять взаимодействие с международным сообществом, включая Россию и Индию", - заявила дипломат.Она также заявила о готовности китайской стороны продолжать направлять миру позитивный сигнал о необходимости поддерживать истинную многосторонность и объединить усилия для ответа на глобальные вызовы.Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Особо значение уделено всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
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китай, россия, индия, в мире, владимир путин
Китай, Россия, Индия, В мире, Владимир Путин
В МИД Китая заявили о готовности укреплять отношения с Россией и Индией

МИД КНР: Китай готов укреплять отношения с Россией и Индией из-за изменений в мире

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 3 апр – РИА Новости. Китай на фоне происходящих в мире глубоких и сложных изменений готов укреплять взаимодействие с Россией, Индией и всем международным сообществом, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"Китай, Россия и Индия являются крупными развивающимися странами, обладающими значительным влиянием. На фоне происходящих в настоящее время глубоких и сложных изменений в международной и региональной ситуации мы готовы укреплять взаимодействие с международным сообществом, включая Россию и Индию", - заявила дипломат.
Она также заявила о готовности китайской стороны продолжать направлять миру позитивный сигнал о необходимости поддерживать истинную многосторонность и объединить усилия для ответа на глобальные вызовы.
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил новую концепцию внешней политики России. В ней говорится, что Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. При этом Москва рассматривает курс США как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Особо значение уделено всеобъемлющему углублению связей и координации с Китаем и Индией. Главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.
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