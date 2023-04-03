https://ria.ru/20230403/kirkorov-1862641788.html

В Новосибирске прошел пикет против концерта Киркорова

В Новосибирске прошел пикет против концерта Киркорова - РИА Новости, 03.04.2023

В Новосибирске прошел пикет против концерта Киркорова

В Новосибирске состоялся согласованный пикет в поддержку традиционных ценностей, на котором активисты также выступили против концерта певца Филиппа Киркорова,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:03

2023-04-03T15:03

2023-04-03T15:03

шоубиз

знаменитости

филипп киркоров

россия

новосибирская область

звезды

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Новосибирске состоялся согласованный пикет в поддержку традиционных ценностей, на котором активисты также выступили против концерта певца Филиппа Киркорова, сообщает "Царьград". По данным издания, они потребовали отменить шоу Народного артиста России, запланированное на пятое апреля. По их мнению, оно направлено против морали и нравственности. Участники пикета, которых собралось около 50 человек, также призвали и самого Филиппа Киркорова публично извиниться за свое поведение. Сопредседатель регионального отделения Культурного фонда России в Новосибирской области Яна Кованько поддержала активистов. По ее словам, Киркорову "следует поменять свою идеологию".Певец пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес и призыв к отмене его концерта. Ранее члены Новосибирского координационного совета распространили в социальных сетях обращения с требованием отменить шоу Филиппа Киркорова. Но в начале марта власти Новосибирска заявили об отсутствии оснований для отмены выступления певца.

https://ria.ru/20230202/kirkorov-1849242633.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, филипп киркоров, россия, новосибирская область, звезды