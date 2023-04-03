https://ria.ru/20230403/kirkorov-1862641788.html
В Новосибирске прошел пикет против концерта Киркорова
В Новосибирске прошел пикет против концерта Киркорова - РИА Новости, 03.04.2023
В Новосибирске прошел пикет против концерта Киркорова
В Новосибирске состоялся согласованный пикет в поддержку традиционных ценностей, на котором активисты также выступили против концерта певца Филиппа Киркорова,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:03
2023-04-03T15:03
2023-04-03T15:03
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Новосибирске состоялся согласованный пикет в поддержку традиционных ценностей, на котором активисты также выступили против концерта певца Филиппа Киркорова, сообщает "Царьград". По данным издания, они потребовали отменить шоу Народного артиста России, запланированное на пятое апреля. По их мнению, оно направлено против морали и нравственности. Участники пикета, которых собралось около 50 человек, также призвали и самого Филиппа Киркорова публично извиниться за свое поведение. Сопредседатель регионального отделения Культурного фонда России в Новосибирской области Яна Кованько поддержала активистов. По ее словам, Киркорову "следует поменять свою идеологию".Певец пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес и призыв к отмене его концерта. Ранее члены Новосибирского координационного совета распространили в социальных сетях обращения с требованием отменить шоу Филиппа Киркорова. Но в начале марта власти Новосибирска заявили об отсутствии оснований для отмены выступления певца.
https://ria.ru/20230202/kirkorov-1849242633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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знаменитости, филипп киркоров, россия, новосибирская область, звезды
Шоубиз, Знаменитости, Филипп Киркоров, Россия, Новосибирская область, звезды
В Новосибирске прошел пикет против концерта Киркорова
В Новосибирске прошел пикет против концерта певца Филиппа Киркорова
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
В Новосибирске состоялся согласованный пикет в поддержку традиционных ценностей, на котором активисты также выступили против концерта певца Филиппа Киркорова, сообщает
"Царьград".
По данным издания, они потребовали отменить шоу Народного артиста России, запланированное на пятое апреля. По их мнению, оно направлено против морали и нравственности.
Участники пикета, которых собралось около 50 человек, также призвали и самого Филиппа Киркорова публично извиниться за свое поведение.
Сопредседатель регионального отделения Культурного фонда России в Новосибирской области Яна Кованько поддержала активистов. По ее словам, Киркорову "следует поменять свою идеологию".
«
"Я считаю, что путь один – просто отказывать в выступлениях таким артистам, делать так, чтобы артист вынужден был менять свою политику, свою идеологию. Например, шоу 55 GOLD вызывает множество вопросов", – считает Кованько.
Певец пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес и призыв к отмене его концерта.
Ранее члены Новосибирского координационного совета распространили в социальных сетях обращения с требованием отменить шоу Филиппа Киркорова. Но в начале марта власти Новосибирска заявили
об отсутствии оснований для отмены выступления певца.
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