https://ria.ru/20230403/kino-1862579987.html
Красную площадь показали в трейлере "Секретного вторжения" Marvel
Красную площадь показали в трейлере "Секретного вторжения" Marvel - РИА Новости, 03.04.2023
Красную площадь показали в трейлере "Секретного вторжения" Marvel
В Сети появился трейлер "Секретного вторжения" — нового сериала Marvel. Ролик опубликован на YpuTube-канале киностудии. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:51
2023-04-03T11:51
2023-04-03T11:51
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер "Секретного вторжения" — нового сериала Marvel. Ролик опубликован на YpuTube-канале киностудии.В проекте рассказывается о возвращении на Землю директора организации Щ. И. Т. Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Пока его не было на планету тайно проникла группа инопланетной расы скруллов. Действие в одном из эпизодов, вероятно, разворачивается в России: в кадре показывают триколор и Красную площадь. Кроме Сэмюэла Л. Джексона, в проекте задействованы Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман, Кармен Эджого, Коби Смолдерс и другие. Премьера сериала запланирована на 21 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, marvel comics
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Marvel Comics
Красную площадь показали в трейлере "Секретного вторжения" Marvel
Красную площадь показали в трейлере "Секретного вторжения" Marvel с Сэмюэлом Л. Джексоном
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер "Секретного вторжения" — нового сериала Marvel. Ролик опубликован на YpuTube-канале киностудии.
В проекте рассказывается о возвращении на Землю директора организации Щ. И. Т. Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Пока его не было на планету тайно проникла группа инопланетной расы скруллов.
Действие в одном из эпизодов, вероятно, разворачивается в России: в кадре показывают триколор и Красную площадь.
Кроме Сэмюэла Л. Джексона, в проекте задействованы Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман, Кармен Эджого, Коби Смолдерс и другие.
Премьера сериала запланирована на 21 июня.
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