https://ria.ru/20230403/kino-1862579987.html

Красную площадь показали в трейлере "Секретного вторжения" Marvel

Красную площадь показали в трейлере "Секретного вторжения" Marvel - РИА Новости, 03.04.2023

Красную площадь показали в трейлере "Секретного вторжения" Marvel

В Сети появился трейлер "Секретного вторжения" — нового сериала Marvel. Ролик опубликован на YpuTube-канале киностудии. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:51

2023-04-03T11:51

2023-04-03T11:51

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В Сети появился трейлер "Секретного вторжения" — нового сериала Marvel. Ролик опубликован на YpuTube-канале киностудии.В проекте рассказывается о возвращении на Землю директора организации Щ. И. Т. Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Пока его не было на планету тайно проникла группа инопланетной расы скруллов. Действие в одном из эпизодов, вероятно, разворачивается в России: в кадре показывают триколор и Красную площадь. Кроме Сэмюэла Л. Джексона, в проекте задействованы Бен Мендельсон, Эмилия Кларк, Оливия Колман, Кармен Эджого, Коби Смолдерс и другие. Премьера сериала запланирована на 21 июня.

https://ria.ru/20230330/kino-1861849821.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, marvel comics