https://ria.ru/20230403/kikina-1862571662.html

Космонавт Кикина заявила, что не стремится к рекорду по числу полетов

Космонавт Кикина заявила, что не стремится к рекорду по числу полетов - РИА Новости, 03.04.2023

Космонавт Кикина заявила, что не стремится к рекорду по числу полетов

Российский космонавт Анна Кикина рассказала в интервью РИА Новости, что пока не ставит себе цель побить рекорд и стать первой россиянкой, трижды слетавшей на... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:17

2023-04-03T10:17

2023-04-03T13:35

космос - риа наука

россия

анна кикина

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина рассказала в интервью РИА Новости, что пока не ставит себе цель побить рекорд и стать первой россиянкой, трижды слетавшей на орбиту. "Как таковой цели стать первой среди россиянок, побить рекорд, у меня нет. Для меня важно продолжать свою деятельность в качестве космонавта, выполнять свои профессиональные обязанности и делать это с удовольствием. Каких результатов я смогу добиться, посмотрим, жизнь покажет, пока я намерена продолжать свою работу", - сказала Кикина. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. В истории России и СССР в космосе побывали шесть женщин, включая Кикину. Первой в мире женщиной, полетевшей в космос, стала Валентина Терешкова, летчик-космонавт СССР. Ее первый и единственный полет состоялся 16 июня 1963 года. Второй стала летчик-космонавт СССР Светлана Савицкая. Она совершила два космических полета на станцию "Салют-7" в 1982 и 1984 годах. Во время этого полета она стала первой из женщин, осуществившей выход в открытый космос. Первой в истории современной России женщиной-космонавтом стала Елена Кондакова. Она совершила два космических полета и стала первой женщиной, которая летала на двух разных типах космических кораблей – российском "Союзе" (3 октября 1994 года – 22 марта 1995 года) и американском шаттле (15-24 мая 1997 года). Первой российской женщиной, работавшей на Международной космической станции, стала Елена Серова. Ее полет продолжался с 26 сентября 2014 года по 12 марта 2015 года. Также в 2021 году на МКС побывала российская актриса Юлия Пересильд. Там она приняла участие в съемках художественного фильма "Вызов", проведя на орбите 12 дней. Читайте полный текст интервью Анны Кикиной >>

https://ria.ru/20230323/kikina-1860113115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, россия, анна кикина