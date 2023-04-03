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Сальдо посоветовал Киеву готовиться к эвакуации из Херсона - РИА Новости, 03.04.2023
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22:17 03.04.2023 (обновлено: 22:24 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/kherson-1862773786.html
Сальдо посоветовал Киеву готовиться к эвакуации из Херсона
Сальдо посоветовал Киеву готовиться к эвакуации из Херсона - РИА Новости, 03.04.2023
Сальдо посоветовал Киеву готовиться к эвакуации из Херсона
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы эвакуации из Скадовского района, посоветовав украинским... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:17
2023-04-03T22:24
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россия
херсон
владимир сальдо
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы эвакуации из Скадовского района, посоветовав украинским силам "готовиться к эвакуации из Херсона". "Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются", - написал Сальдо. "Эти комедианты не могут победить нас в бою - поэтому, наверное, регулярно озвучивают свои неумные фантазии, хотят выдать желаемое за действительное. Пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
https://ria.ru/20230403/slova-1862724122.html
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в мире, херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо
В мире, Херсонская область , Россия, Херсон, Владимир Сальдо
Сальдо посоветовал Киеву готовиться к эвакуации из Херсона

Врио губернатора Херсонской области Сальдо посоветовал Киеву готовиться к эвакуации

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне спецоперации
ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы эвакуации из Скадовского района, посоветовав украинским силам "готовиться к эвакуации из Херсона".
"Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются", - написал Сальдо.
"Эти комедианты не могут победить нас в бою - поэтому, наверное, регулярно озвучивают свои неумные фантазии, хотят выдать желаемое за действительное. Пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона", - подчеркнул врио губернатора.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.
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