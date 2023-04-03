https://ria.ru/20230403/kherson-1862773786.html

Сальдо посоветовал Киеву готовиться к эвакуации из Херсона

Сальдо посоветовал Киеву готовиться к эвакуации из Херсона - РИА Новости, 03.04.2023

Сальдо посоветовал Киеву готовиться к эвакуации из Херсона

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы эвакуации из Скадовского района, посоветовав украинским... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T22:17

2023-04-03T22:17

2023-04-03T22:24

в мире

херсонская область

россия

херсон

владимир сальдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/01/1862396927_0:405:2920:2048_1920x0_80_0_0_0ec35ce627c230b62cc7891f16b889c2.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале опроверг информацию о якобы эвакуации из Скадовского района, посоветовав украинским силам "готовиться к эвакуации из Херсона". "Наши враги опять позорно лгут. На этот раз о подготовке эвакуации из Скадовского района. Подчеркиваю: никакой эвакуации нет и не планируется. А вот планы по возвращению на правобережье обсуждаются", - написал Сальдо. "Эти комедианты не могут победить нас в бою - поэтому, наверное, регулярно озвучивают свои неумные фантазии, хотят выдать желаемое за действительное. Пусть лучше готовятся к эвакуации из Херсона", - подчеркнул врио губернатора. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под контролем Украины.

https://ria.ru/20230403/slova-1862724122.html

херсонская область

россия

херсон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , россия, херсон, владимир сальдо