https://ria.ru/20230403/kherson-1862569473.html

Российские войска уничтожили более 20 украинских боевиков под Херсоном

Российские войска уничтожили более 20 украинских боевиков под Херсоном - РИА Новости, 03.04.2023

Российские войска уничтожили более 20 украинских боевиков под Херсоном

Российские войска поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов, уничтожено более 20 боевиков, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:04

2023-04-03T10:04

2023-04-03T10:22

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские войска поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов, уничтожено более 20 боевиков, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Днепр" Роман Кодрян."На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и военной техники украинских националистов в районе города Херсон, населенных пунктов Камышаны и Дарьевка. Безвозвратные потери в живой силе противника составили более 20 человек, уничтожена самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и ангар временного хранения вооружения и военной техники 124 бригады территориальной обороны Украины", - сказал он.

херсон

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины