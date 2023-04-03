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Российские войска уничтожили более 20 украинских боевиков под Херсоном
Российские войска уничтожили более 20 украинских боевиков под Херсоном - РИА Новости, 03.04.2023
Российские войска уничтожили более 20 украинских боевиков под Херсоном
Российские войска поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов, уничтожено более 20 боевиков, заявил РИА Новости начальник... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:04
2023-04-03T10:04
2023-04-03T10:22
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские войска поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов, уничтожено более 20 боевиков, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Днепр" Роман Кодрян."На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и военной техники украинских националистов в районе города Херсон, населенных пунктов Камышаны и Дарьевка. Безвозвратные потери в живой силе противника составили более 20 человек, уничтожена самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и ангар временного хранения вооружения и военной техники 124 бригады территориальной обороны Украины", - сказал он.
херсон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, херсон, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские войска уничтожили более 20 украинских боевиков под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили более 20 украинских националистов под Херсоном
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Российские войска поразили артиллерией под Херсоном группировку украинских националистов, уничтожено более 20 боевиков, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Днепр" Роман Кодрян.
"На Херсонском направлении артиллерийскими подразделениями группировки "Днепр" в ходе контрбатарейной борьбы нанесено огневое поражение по скоплению живой силы и военной техники украинских националистов в районе города Херсон, населенных пунктов Камышаны и Дарьевка. Безвозвратные потери в живой силе противника составили более 20 человек, уничтожена самоходная гаубица 2С1 "Гвоздика" и ангар временного хранения вооружения и военной техники 124 бригады территориальной обороны Украины", - сказал он.