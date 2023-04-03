https://ria.ru/20230403/kazn-1862708188.html
Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни
Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни - РИА Новости, 03.04.2023
Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни
Парламент Малайзии в понедельник принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщает местный портал Star. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:09
2023-04-03T17:09
2023-04-03T17:09
казнь
в мире
малайзия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Парламент Малайзии в понедельник принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщает местный портал Star. Обязательная смертная казнь - высшая мера наказания в Малайзии, предусмотренная за совершение 11 видов тяжких преступлений, включая убийство, незаконный оборот наркотиков, терроризм, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. В случае, если вина доказана, смертная казнь назначалась независимо от того, считает ли подобную меру справедливой судья, выносящий приговор. Правительство Малайзии в 2018 ввело мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение. За это время к обязательной смертной казни были осуждены более 1300 осужденных и теперь они получают право на пересмотр дела. По данным издания, замминистра Малайзии по правовым вопросам Рамкарпал Сингх подчеркнул, что отмена обязательной смертной казни не означает полную отмену смертной казни как высшей меры наказания. По его словам, статистика по всему миру показала, что "отсутствие смертной казни не всегда означает повышение уровня преступности в стране". Сингх добавил, что правительство Малайзии провело встречи с семьями жертв убийств, чтобы узнать их мнение о законопроекте. "На самом деле мы также проводили исследования и встречались с семьями жертв. Правительство приняло во внимание мнения обеих сторон — тех, кто выступает за отмену смертной казни, и тех, кто против нее, — прежде чем принимать решение", — отметил замминистра. Он добавил, что учитывались такие факторы, как чувства семей жертв, соразмерность смертной казни преступлению, а также основные права человека.
https://ria.ru/20230403/machulischi-1862690934.html
https://ria.ru/20230307/malayziya-1856288310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казнь, в мире, малайзия
Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни
Парламент Малайзии принял законопроект об отмене обязательной смертной казни
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости.
Парламент Малайзии в понедельник принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщает местный портал Star
.
Обязательная смертная казнь - высшая мера наказания в Малайзии, предусмотренная за совершение 11 видов тяжких преступлений, включая убийство, незаконный оборот наркотиков, терроризм, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. В случае, если вина доказана, смертная казнь назначалась независимо от того, считает ли подобную меру справедливой судья, выносящий приговор. Правительство Малайзии в 2018 ввело мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение. За это время к обязательной смертной казни были осуждены более 1300 осужденных и теперь они получают право на пересмотр дела.
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По данным издания, замминистра Малайзии по правовым вопросам Рамкарпал Сингх подчеркнул, что отмена обязательной смертной казни не означает полную отмену смертной казни как высшей меры наказания.
«
"Смертная казнь по-прежнему сохраняется в некоторых случаях. Но теперь мы доверим высшим судебным органам принятие этого решения по их усмотрению", — заявил Сингх.
По его словам, статистика по всему миру показала, что "отсутствие смертной казни не всегда означает повышение уровня преступности в стране".
Сингх добавил, что правительство Малайзии провело встречи с семьями жертв убийств, чтобы узнать их мнение о законопроекте. "На самом деле мы также проводили исследования и встречались с семьями жертв. Правительство приняло во внимание мнения обеих сторон — тех, кто выступает за отмену смертной казни, и тех, кто против нее, — прежде чем принимать решение", — отметил замминистра.
Он добавил, что учитывались такие факторы, как чувства семей жертв, соразмерность смертной казни преступлению, а также основные права человека.
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