https://ria.ru/20230403/kazn-1862708188.html

Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни

Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни - РИА Новости, 03.04.2023

Малайзия приняла закон об отмене обязательной смертной казни

Парламент Малайзии в понедельник принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщает местный портал Star. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:09

2023-04-03T17:09

2023-04-03T17:09

казнь

в мире

малайзия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153293/23/1532932329_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2e7974b1d5cbeb673beca333eaf1fec6.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Парламент Малайзии в понедельник принял законопроект об отмене обязательной смертной казни, сообщает местный портал Star. Обязательная смертная казнь - высшая мера наказания в Малайзии, предусмотренная за совершение 11 видов тяжких преступлений, включая убийство, незаконный оборот наркотиков, терроризм, похищение людей и хранение огнестрельного оружия. В случае, если вина доказана, смертная казнь назначалась независимо от того, считает ли подобную меру справедливой судья, выносящий приговор. Правительство Малайзии в 2018 ввело мораторий на приведение смертных приговоров в исполнение. За это время к обязательной смертной казни были осуждены более 1300 осужденных и теперь они получают право на пересмотр дела. По данным издания, замминистра Малайзии по правовым вопросам Рамкарпал Сингх подчеркнул, что отмена обязательной смертной казни не означает полную отмену смертной казни как высшей меры наказания. По его словам, статистика по всему миру показала, что "отсутствие смертной казни не всегда означает повышение уровня преступности в стране". Сингх добавил, что правительство Малайзии провело встречи с семьями жертв убийств, чтобы узнать их мнение о законопроекте. "На самом деле мы также проводили исследования и встречались с семьями жертв. Правительство приняло во внимание мнения обеих сторон — тех, кто выступает за отмену смертной казни, и тех, кто против нее, — прежде чем принимать решение", — отметил замминистра. Он добавил, что учитывались такие факторы, как чувства семей жертв, соразмерность смертной казни преступлению, а также основные права человека.

https://ria.ru/20230403/machulischi-1862690934.html

https://ria.ru/20230307/malayziya-1856288310.html

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казнь, в мире, малайзия