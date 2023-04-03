https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862606804.html

При землетрясении на Камчатке не было угрозы цунами, считает эксперт

При землетрясении на Камчатке не было угрозы цунами, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2023

При землетрясении на Камчатке не было угрозы цунами, считает эксперт

Угрозы цунами не возникло при землетрясении на Камчатке, потому что у него была низкая магнитуда, а очаг располагался слишком глубоко - большая волна не могла... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:09

2023-04-03T12:09

2023-04-03T12:09

происшествия

камчатка

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800018632_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_d153f0bd5905159dd2fb96ccb07feb89.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Угрозы цунами не возникло при землетрясении на Камчатке, потому что у него была низкая магнитуда, а очаг располагался слишком глубоко - большая волна не могла бы образоваться, заявил РИА Новости замдиректора Единой геофизической службы РАН Руслан Дягилев. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. По информации ГУ МЧС по Сахалинской области, эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива - в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась. Замдиректора Единой геофизической службы РАН Руслан Дягилев пояснил РИА Новости, что тревога цунами объявляется при магнитуде землетрясений выше 7 или чуть ниже, если есть вероятность ошибки в расчетах. Он уточнил, что глубина очага землетрясения составила 107 километров. "Это очень глубоко. Чтобы образовалось цунами, подвижка тектонических плит должна быть близко к поверхности. Ранее не было случаев цунами от очагов на таких глубинах, поэтому от землетрясений с очагами на глубине более 100 километров тревога не объявляется", - пояснил Дягилев.

https://ria.ru/20230403/baykal-1862578858.html

https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html

камчатка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, россия