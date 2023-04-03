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При землетрясении на Камчатке не было угрозы цунами, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2023
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12:09 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862606804.html
При землетрясении на Камчатке не было угрозы цунами, считает эксперт
При землетрясении на Камчатке не было угрозы цунами, считает эксперт - РИА Новости, 03.04.2023
При землетрясении на Камчатке не было угрозы цунами, считает эксперт
Угрозы цунами не возникло при землетрясении на Камчатке, потому что у него была низкая магнитуда, а очаг располагался слишком глубоко - большая волна не могла... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:09
2023-04-03T12:09
происшествия
камчатка
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Угрозы цунами не возникло при землетрясении на Камчатке, потому что у него была низкая магнитуда, а очаг располагался слишком глубоко - большая волна не могла бы образоваться, заявил РИА Новости замдиректора Единой геофизической службы РАН Руслан Дягилев. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. По информации ГУ МЧС по Сахалинской области, эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива - в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась. Замдиректора Единой геофизической службы РАН Руслан Дягилев пояснил РИА Новости, что тревога цунами объявляется при магнитуде землетрясений выше 7 или чуть ниже, если есть вероятность ошибки в расчетах. Он уточнил, что глубина очага землетрясения составила 107 километров. "Это очень глубоко. Чтобы образовалось цунами, подвижка тектонических плит должна быть близко к поверхности. Ранее не было случаев цунами от очагов на таких глубинах, поэтому от землетрясений с очагами на глубине более 100 километров тревога не объявляется", - пояснил Дягилев.
https://ria.ru/20230403/baykal-1862578858.html
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происшествия, камчатка, россия
Происшествия, Камчатка, Россия
При землетрясении на Камчатке не было угрозы цунами, считает эксперт

Эксперт Дягилев: на Камчатке не было угрозы цунами из-за низкой магнитуды землетрясения

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты
Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский из Авачинской бухты. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 апр - РИА Новости, Екатерина Абрамова. Угрозы цунами не возникло при землетрясении на Камчатке, потому что у него была низкая магнитуда, а очаг располагался слишком глубоко - большая волна не могла бы образоваться, заявил РИА Новости замдиректора Единой геофизической службы РАН Руслан Дягилев.
Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. По информации ГУ МЧС по Сахалинской области, эпицентр сейсмособытия находился в акватории Авачинского залива - в 44 километрах южнее Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.
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Замдиректора Единой геофизической службы РАН Руслан Дягилев пояснил РИА Новости, что тревога цунами объявляется при магнитуде землетрясений выше 7 или чуть ниже, если есть вероятность ошибки в расчетах.
Он уточнил, что глубина очага землетрясения составила 107 километров.
"Это очень глубоко. Чтобы образовалось цунами, подвижка тектонических плит должна быть близко к поверхности. Ранее не было случаев цунами от очагов на таких глубинах, поэтому от землетрясений с очагами на глубине более 100 километров тревога не объявляется", - пояснил Дягилев.
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