https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862558189.html

На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения

На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения - РИА Новости, 03.04.2023

На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения

Власти Камчатки готовят оперативный штаб после сильного землетрясения, которое в понедельник днем произошло на полуострове, сообщил в Telegram-канале губернатор РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T09:04

2023-04-03T09:04

2023-04-03T09:04

происшествия

петропавловск-камчатский

владимир солодов

камчатка

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Власти Камчатки готовят оперативный штаб после сильного землетрясения, которое в понедельник днем произошло на полуострове, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Солодов. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

петропавловск-камчатский

камчатка

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, петропавловск-камчатский, владимир солодов, камчатка