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На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения - РИА Новости, 03.04.2023
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09:04 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862558189.html
На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения
На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения - РИА Новости, 03.04.2023
На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения
Власти Камчатки готовят оперативный штаб после сильного землетрясения, которое в понедельник днем произошло на полуострове, сообщил в Telegram-канале губернатор РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:04
2023-04-03T09:04
происшествия
петропавловск-камчатский
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Власти Камчатки готовят оперативный штаб после сильного землетрясения, которое в понедельник днем произошло на полуострове, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Солодов. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
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происшествия, петропавловск-камчатский, владимир солодов, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Камчатка
На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения

Губернатор Солодов сообщил о проведении оперативного штаба после землетрясения на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Власти Камчатки готовят оперативный штаб после сильного землетрясения, которое в понедельник днем произошло на полуострове, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Солодов.
«

"На данный момент, идет сбор общей информации о последствиях шестибального подземного толчка. Готовим проведение оперативного штаба, где будут обсуждены последствия и перечень принимаемых мер", - написал Солодов.

Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9.
В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
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ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовКамчатка
 
 
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