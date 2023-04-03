https://ria.ru/20230403/kamchatka-1862558189.html
На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения
На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения - РИА Новости, 03.04.2023
На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения
Власти Камчатки готовят оперативный штаб после сильного землетрясения, которое в понедельник днем произошло на полуострове, сообщил в Telegram-канале губернатор РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T09:04
2023-04-03T09:04
2023-04-03T09:04
происшествия
петропавловск-камчатский
владимир солодов
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 апр - РИА Новости. Власти Камчатки готовят оперативный штаб после сильного землетрясения, которое в понедельник днем произошло на полуострове, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Солодов. Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5,7, при этом интенсивность толчка в Петропавловске-Камчатском, по данным ученых, составила 6 баллов. Расстояние от Петропавловска-Камчатского - 48 километров, глубина - 99,5. Позднее ученые повысили магнитуду до 6,9. В самом Петропавловске-Камчатском, по сообщениям очевидцев, тряслись стены и дребезжали окна, люди выбегали из зданий на улицу.
https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, петропавловск-камчатский, владимир солодов, камчатка
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Камчатка
На Камчатке соберут оперативный штаб после землетрясения
Губернатор Солодов сообщил о проведении оперативного штаба после землетрясения на Камчатке