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У Украины есть три бригады истребителей МиГ-29, заявили в Киеве

У Украины есть три бригады истребителей МиГ-29, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.04.2023

У Украины есть три бригады истребителей МиГ-29, заявили в Киеве

У Киева есть три бригады истребителей МиГ-29, заявил в эфире телеканала "Киев" советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:57

2023-04-03T20:57

2023-04-03T23:26

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У Киева есть три бригады истребителей МиГ-29, заявил в эфире телеканала "Киев" советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Он назвал передачу Польшей боевых самолетов ВСУ "знаком для других, что надо делать второй и третий шаг"."Что подразумевают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", — подчеркнул Игнат.О передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29 рассказал в понедельник глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.В конце марта Словакия отправила ВСУ четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны республики Ярослав Надь пообещал передать остальные самолеты в ближайшее время.Президент Франции Эммануэль Макрон также не исключал поставок боевых самолетов Киеву.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230327/mig29-1860860993.html

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