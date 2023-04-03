У Украины есть три бригады истребителей МиГ-29, заявили в Киеве
Советник ВВС Украины Игнат сообщил о наличии у Киева трех бригад истребителей МиГ-29
© AP Photo / Petr David JosekИстребителя МиГ-29
© AP Photo / Petr David Josek
Истребителя МиГ-29. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У Киева есть три бригады истребителей МиГ-29, заявил в эфире телеканала "Киев" советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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"Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады (примерно 72 самолета. — Прим. ред.) таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две (бригады) Су-27 и три бригады МиГ-29. Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели", — сказал военный.
Он назвал передачу Польшей боевых самолетов ВСУ "знаком для других, что надо делать второй и третий шаг".
"Что подразумевают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", — подчеркнул Игнат.
О передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29 рассказал в понедельник глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
В конце марта Словакия отправила ВСУ четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны республики Ярослав Надь пообещал передать остальные самолеты в ближайшее время.
Президент Франции Эммануэль Макрон также не исключал поставок боевых самолетов Киеву.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.