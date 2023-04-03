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У Украины есть три бригады истребителей МиГ-29, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:57 03.04.2023 (обновлено: 23:26 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/istrebiteli-1862766232.html
У Украины есть три бригады истребителей МиГ-29, заявили в Киеве
У Украины есть три бригады истребителей МиГ-29, заявили в Киеве - РИА Новости, 03.04.2023
У Украины есть три бригады истребителей МиГ-29, заявили в Киеве
У Киева есть три бригады истребителей МиГ-29, заявил в эфире телеканала "Киев" советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:57
2023-04-03T23:26
в мире
украина
польша
россия
сергей лавров
марчин пшидач
анджей дуда
нато
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У Киева есть три бригады истребителей МиГ-29, заявил в эфире телеканала "Киев" советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.Он назвал передачу Польшей боевых самолетов ВСУ "знаком для других, что надо делать второй и третий шаг"."Что подразумевают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", — подчеркнул Игнат.О передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29 рассказал в понедельник глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.В конце марта Словакия отправила ВСУ четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны республики Ярослав Надь пообещал передать остальные самолеты в ближайшее время.Президент Франции Эммануэль Макрон также не исключал поставок боевых самолетов Киеву.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230327/mig29-1860860993.html
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в мире, украина, польша, россия, сергей лавров, марчин пшидач, анджей дуда, нато, миг-29, су-27, эммануэль макрон, киев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Россия, Сергей Лавров, Марчин Пшидач, Анджей Дуда, НАТО, МиГ-29, Су-27, Специальная военная операция на Украине, Эммануэль Макрон, Киев, Вооруженные силы Украины
У Украины есть три бригады истребителей МиГ-29, заявили в Киеве

Советник ВВС Украины Игнат сообщил о наличии у Киева трех бригад истребителей МиГ-29

© AP Photo / Petr David JosekИстребителя МиГ-29
Истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Истребителя МиГ-29. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. У Киева есть три бригады истребителей МиГ-29, заявил в эфире телеканала "Киев" советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«
"Это исторический шаг — передача Украине таких видов вооружения. Мы имеем три бригады (примерно 72 самолета. — Прим. ред.) таких самолетов сегодня. Имеем пять бригад истребителей, две (бригады) Су-27 и три бригады МиГ-29. Это старые советские истребители 4-го поколения, которые морально и физически устарели", — сказал военный.
Он назвал передачу Польшей боевых самолетов ВСУ "знаком для других, что надо делать второй и третий шаг".
"Что подразумевают следующие шаги? Передачу современных передовых авиационных платформ", — подчеркнул Игнат.
Легкий фронтовой истребитель МиГ-29
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Легкий фронтовой истребитель МиГ-29Посмотреть
О передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29 рассказал в понедельник глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.
В конце марта Словакия отправила ВСУ четыре из тринадцати истребителей МиГ-29. Министр обороны республики Ярослав Надь пообещал передать остальные самолеты в ближайшее время.
Президент Франции Эммануэль Макрон также не исключал поставок боевых самолетов Киеву.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияСергей ЛавровМарчин ПшидачАнджей ДудаНАТОМиГ-29Су-27Эммануэль МакронКиевВооруженные силы Украины
 
 
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