https://ria.ru/20230403/ingushetiya-1862761746.html
В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 03.04.2023
В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:26
2023-04-03T20:26
2023-04-03T21:07
малгобекский район
происшествия
республика ингушетия
россия
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НАЛЬЧИК, 3 апр — РИА Новости. В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции, сообщил оперативный штаб региона.На территории района ввели правовой режим КТО и временные ограничения.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, днем на севере республики произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, один из силовиков получил легкое ранение.Региональное УФСБ сообщало о розыске пяти жителей Ингушетии, в том числе уроженцев города Малгобек. Их подозревают в планировании преступлений террористической направленности.Управление Федеральной службы безопасности по Ингушетии с октября прошлого года возглавляет генерал-майор Дмитрий Кечкин.
https://ria.ru/20230323/terroristy-1860107672.html
https://ria.ru/20230329/ingushetiya-1861496308.html
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малгобекский район, происшествия, республика ингушетия, россия
Малгобекский район, Происшествия, Республика Ингушетия, Россия
В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции
В Малгобекском районе Ингушетии в понедельник ввели режим контртеррористической операции
НАЛЬЧИК, 3 апр — РИА Новости. В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции, сообщил оперативный штаб региона.
«
"Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение о проведении с 20:00 мск понедельника контртеррористической операции на территории Малгобекского района", — говорится в публикации.
На территории района ввели правовой режим КТО и временные ограничения.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, днем на севере республики произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, один из силовиков получил легкое ранение.
В Ингушетии поймали двух предполагаемых террористов, сообщил источник
Региональное УФСБ сообщало о розыске пяти жителей Ингушетии, в том числе уроженцев города Малгобек
. Их подозревают в планировании преступлений террористической направленности.
Управление Федеральной службы безопасности по Ингушетии с октября прошлого года возглавляет генерал-майор Дмитрий Кечкин.
В Ингушетии обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС