https://ria.ru/20230403/ingushetiya-1862761746.html

В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости, 03.04.2023

В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции

В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции, сообщил оперативный штаб региона. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:26

2023-04-03T20:26

2023-04-03T21:07

малгобекский район

происшествия

республика ингушетия

россия

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НАЛЬЧИК, 3 апр — РИА Новости. В Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции, сообщил оперативный штаб региона.На территории района ввели правовой режим КТО и временные ограничения.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, днем на севере республики произошла перестрелка между группой неизвестных и сотрудниками полиции, один из силовиков получил легкое ранение.Региональное УФСБ сообщало о розыске пяти жителей Ингушетии, в том числе уроженцев города Малгобек. Их подозревают в планировании преступлений террористической направленности.Управление Федеральной службы безопасности по Ингушетии с октября прошлого года возглавляет генерал-майор Дмитрий Кечкин.

https://ria.ru/20230323/terroristy-1860107672.html

https://ria.ru/20230329/ingushetiya-1861496308.html

малгобекский район

республика ингушетия

россия

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малгобекский район, происшествия, республика ингушетия, россия