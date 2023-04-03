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В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой - РИА Новости, 03.04.2023
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10:46 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/granitsa-1862579775.html
В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой
В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой - РИА Новости, 03.04.2023
В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой
Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области из-за сбоя в информационной системе, на российско-литовской границе на выезде из России в... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:46
2023-04-03T10:46
калининградская область
литва
россия
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КАЛИНИНГРАД, 3 апр - РИА Новости. Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области из-за сбоя в информационной системе, на российско-литовской границе на выезде из России в понедельник скопилось 60 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной таможни. "Литовская Республика по причине сбоя в работе таможенных информационных систем прекратила накануне пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву. Очередь на выезд из России на 10.00 (мск) 3 апреля составляет 60 большегрузов", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, 2 апреля Литва из-за сбоя в работе таможенных информационных систем перестала пропускать в республику грузовики из Калининградской области, прием и оформление машин прекращены. "О времени возобновления штатной работы пункта пропуска "Кибартай" будет сообщено дополнительно. В связи с этим Калининградская областная таможня предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское", - сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, на территории Российской Федерации программные средства работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230306/fura-1856114065.html
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калининградская область, литва, россия
Калининградская область, Литва, Россия
В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой

В Калининградской области на границе с Литвой образовалась очередь из 60 фур из-за сбоя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВодители грузовых автомобилей
Водители грузовых автомобилей - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Водители грузовых автомобилей
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КАЛИНИНГРАД, 3 апр - РИА Новости. Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области из-за сбоя в информационной системе, на российско-литовской границе на выезде из России в понедельник скопилось 60 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной таможни.
"Литовская Республика по причине сбоя в работе таможенных информационных систем прекратила накануне пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву. Очередь на выезд из России на 10.00 (мск) 3 апреля составляет 60 большегрузов", - сообщили в пресс-службе.
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По данным ведомства, 2 апреля Литва из-за сбоя в работе таможенных информационных систем перестала пропускать в республику грузовики из Калининградской области, прием и оформление машин прекращены.
"О времени возобновления штатной работы пункта пропуска "Кибартай" будет сообщено дополнительно. В связи с этим Калининградская областная таможня предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское", - сообщили в пресс-службе.
Как отметили в ведомстве, на территории Российской Федерации программные средства работают в штатном режиме.
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