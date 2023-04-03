https://ria.ru/20230403/granitsa-1862579775.html

В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой

В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой - РИА Новости, 03.04.2023

В Калининградской области образовалась очередь из фур на границе с Литвой

Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области из-за сбоя в информационной системе, на российско-литовской границе на выезде из России в... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:46

2023-04-03T10:46

2023-04-03T10:46

калининградская область

литва

россия

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КАЛИНИНГРАД, 3 апр - РИА Новости. Литва прекратила пропуск грузовиков из Калининградской области из-за сбоя в информационной системе, на российско-литовской границе на выезде из России в понедельник скопилось 60 машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной таможни. "Литовская Республика по причине сбоя в работе таможенных информационных систем прекратила накануне пропуск грузовых транспортных средств из Калининградской области в Литву. Очередь на выезд из России на 10.00 (мск) 3 апреля составляет 60 большегрузов", - сообщили в пресс-службе. По данным ведомства, 2 апреля Литва из-за сбоя в работе таможенных информационных систем перестала пропускать в республику грузовики из Калининградской области, прием и оформление машин прекращены. "О времени возобновления штатной работы пункта пропуска "Кибартай" будет сообщено дополнительно. В связи с этим Калининградская областная таможня предупреждает о затруднениях при перемещении транспортных средств через таможенный пост многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Чернышевское", - сообщили в пресс-службе. Как отметили в ведомстве, на территории Российской Федерации программные средства работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230306/fura-1856114065.html

https://ria.ru/20230331/bezhentsy-1862003013.html

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калининградская область, литва, россия