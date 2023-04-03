https://ria.ru/20230403/granaty-1862546132.html

У жителя хабаровского села изъяли гранаты и взрыватели

У жителя хабаровского села изъяли гранаты и взрыватели - РИА Новости, 03.04.2023

У жителя хабаровского села изъяли гранаты и взрыватели

Боеприпасы изъяты из незаконного оборота у жителя поселка в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T05:49

2023-04-03T05:49

2023-04-03T05:54

хабаровский край

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/05/1757800502_0:0:3242:1825_1920x0_80_0_0_cb30f622bc23ac0f12b530221c2f00b4.jpg

ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Боеприпасы изъяты из незаконного оборота у жителя поселка в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает управление МВД по региону. По данным полиции, задержанным оказался 39-летний безработный житель поселка Обор. Следственным отделом ОМВД России по району имени Лазо было возбуждено дело о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". "На приусадебном участке фигуранта в ходе осмотра гаража сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько деревянных ящиков, в которых находилось шесть гранат, шесть взрывателей к ним и 38 взрывпакетов, являющихся пиротехническими устройствами промышленного изготовления. Установлено, что изъятое исправно и пригодно для использования", - говорится в сообщении ведомства. Как рассказал полицейским фигурант дела, боеприпасы он нашел в лесном массиве в окрестностях поселка Обор около 15 лет назад и отнес к себе в гараж. Хранил найденное для того, чтобы отпугивать диких животных. Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20230331/narkotiki-1862112524.html

https://ria.ru/20230328/pesok-1861362136.html

хабаровский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хабаровский край, происшествия, россия