https://ria.ru/20230403/granaty-1862546132.html
У жителя хабаровского села изъяли гранаты и взрыватели
У жителя хабаровского села изъяли гранаты и взрыватели - РИА Новости, 03.04.2023
У жителя хабаровского села изъяли гранаты и взрыватели
Боеприпасы изъяты из незаконного оборота у жителя поселка в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает управление МВД по региону. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T05:49
2023-04-03T05:49
2023-04-03T05:54
хабаровский край
происшествия
россия
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ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Боеприпасы изъяты из незаконного оборота у жителя поселка в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает управление МВД по региону. По данным полиции, задержанным оказался 39-летний безработный житель поселка Обор. Следственным отделом ОМВД России по району имени Лазо было возбуждено дело о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов". "На приусадебном участке фигуранта в ходе осмотра гаража сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько деревянных ящиков, в которых находилось шесть гранат, шесть взрывателей к ним и 38 взрывпакетов, являющихся пиротехническими устройствами промышленного изготовления. Установлено, что изъятое исправно и пригодно для использования", - говорится в сообщении ведомства. Как рассказал полицейским фигурант дела, боеприпасы он нашел в лесном массиве в окрестностях поселка Обор около 15 лет назад и отнес к себе в гараж. Хранил найденное для того, чтобы отпугивать диких животных. Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20230331/narkotiki-1862112524.html
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хабаровский край, происшествия, россия
Хабаровский край, Происшествия, Россия
У жителя хабаровского села изъяли гранаты и взрыватели
У жителя хабаровского села из незаконного оборота изъяли гранаты и взрыватели
ХАБАРОВСК, 3 апр - РИА Новости. Боеприпасы изъяты из незаконного оборота у жителя поселка в районе имени Лазо Хабаровского края, сообщает управление МВД по региону.
По данным полиции, задержанным оказался 39-летний безработный житель поселка Обор. Следственным отделом ОМВД России
по району имени Лазо было возбуждено дело о "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".
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"На приусадебном участке фигуранта в ходе осмотра гаража сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько деревянных ящиков, в которых находилось шесть гранат, шесть взрывателей к ним и 38 взрывпакетов, являющихся пиротехническими устройствами промышленного изготовления. Установлено, что изъятое исправно и пригодно для использования", - говорится в сообщении ведомства.
Как рассказал полицейским фигурант дела, боеприпасы он нашел в лесном массиве в окрестностях поселка Обор около 15 лет назад и отнес к себе в гараж. Хранил найденное для того, чтобы отпугивать диких животных.
Отмечается, что в отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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