https://ria.ru/20230403/graffiti-1862732310.html

Во французском Авиньоне появилось граффити Макрона с усами, как у Гитлера

Во французском Авиньоне появилось граффити Макрона с усами, как у Гитлера - РИА Новости, 03.04.2023

Во французском Авиньоне появилось граффити Макрона с усами, как у Гитлера

Стрит-арт художник под псевдонимом Lekto нарисовал граффити в Авиньоне, изображающее президента Франции Эммануэля Макрона с усами, похожими на гитлеровские,... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:17

2023-04-03T18:17

2023-04-03T18:17

в мире

франция

авиньон

россия

эммануэль макрон

элизабет борн

жак аттали

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Стрит-арт художник под псевдонимом Lekto нарисовал граффити в Авиньоне, изображающее президента Франции Эммануэля Макрона с усами, похожими на гитлеровские, передает в понедельник телеканал BFMTV. Французский лидер смотрит со стены конструкции водоснабжения, расположенной вдоль дорожных путей. У него седые волосы, усы в форме цифр 49.3, крупными буквами написано "NON MERCI" (нет, спасибо), следует из опубликованного на сайте телеканала изображения. Цифры являются отсылкой к статье 49.3 конституции Франции, которой воспользовалась премьер-министр страны Элизабет Борн, чтобы принять законопроект о повышении пенсионного возраста без голосования в парламенте. Префектура департамента Воклюз, где находится Авиньон, уже распорядилась стереть изображение, говорится на сайте телеканала. Стрит-арт художник Lekto знаменит во Франции своими политическими карикатурами, фото которых он публикует на странице в Instagram*. В июле 2022 год он нарисовал граффити с Макроном в виде марионетки экономиста Жака Аттали, якобы близкого знакомого президента. Аттали подал иск против художника за подстрекательства к дискриминации, насилию, ненависти на почве антисемитизма. Согласно опросу Ifop для издания Journal du Dimanche от 19 марта, рейтинг популярности Макрона упал до рекордного с 2019 года минимума на фоне непопулярной пенсионной реформы, его действия поддерживают лишь 28% населения. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 16 марта воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Ранее этот закон уже вызвал сильную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Манифестации сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230329/kheshteg-1861668573.html

https://ria.ru/20230401/makron-1862307443.html

франция

авиньон

россия

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в мире, франция, авиньон, россия, эммануэль макрон, элизабет борн, жак аттали