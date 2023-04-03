https://ria.ru/20230403/gorlovka-1862763814.html

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.04.2023

При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:38

2023-04-03T20:38

2023-04-03T20:38

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

стирол

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате обстрела посёлка шахты "6/7" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских неонацистов ранена мирная горловчанка... 1953 года рождения. Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о гибели другой мирной жительницы в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. По данным представительства, украинские войска открыли огонь по городу в 15.50, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html

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донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, сцкк, происшествия