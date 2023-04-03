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При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/gorlovka-1862763814.html
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница - РИА Новости, 03.04.2023
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:38
2023-04-03T20:38
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "По уточнённой информации, в результате обстрела посёлка шахты "6/7" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских неонацистов ранена мирная горловчанка... 1953 года рождения. Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Приходько в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о гибели другой мирной жительницы в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. По данным представительства, украинские войска открыли огонь по городу в 15.50, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Стирол, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадала мирная жительница

Мэр Приходько: мирная жительница пострадала при обстреле Горловки украинскими войсками

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"По уточнённой информации, в результате обстрела посёлка шахты "6/7" (Никитовский район Горловки) со стороны украинских неонацистов ранена мирная горловчанка... 1953 года рождения. Пострадавшей оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Приходько в своем телеграм-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о гибели другой мирной жительницы в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск. По данным представительства, украинские войска открыли огонь по городу в 15.50, выпустив по городу пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСтиролСЦККПроисшествия
 
 
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