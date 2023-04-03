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Дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие общения с отцом - РИА Новости, 03.04.2023
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Шоубиз
 
14:09 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/gogunskiy-1862614743.html
Дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие общения с отцом
Дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие общения с отцом - РИА Новости, 03.04.2023
Дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие общения с отцом
Дочь звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, 13-летняя блогер Milana Star (Милана Маирко) в недавнем выпуске YouTube-канале "Пушка" пожаловалась на... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:09
2023-04-03T14:09
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дочь звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, 13-летняя блогер Milana Star (Милана Маирко) в недавнем выпуске YouTube-канале "Пушка" пожаловалась на отсутствие общения с отцом.Ранее Гогунский в разговоре с журналистами винил свою бывшую жену модель Ирину Маирко в том, что она препятствует его общению с дочерью. По словам Миланы, это не так. Блогер также опровергла и другие слова своего знаменитого родителя о том, что он ее продюсер. Милана утверждает, что Гогунский не помогает ей в развитии творчества. Она также ответила на слова актера о том, что он подарил ей YouTube-канал, на который сейчас подписано почти три миллиона пользователей. Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись в 2019 году после нескольких лет отношений. Пара с детства разделяла интерес Миланы к творчеству и музыке. Одним из первых хитов юной артистки считается трек "А мне", у клипа на который сейчас более 280 миллионов просмотров на YouTube.
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Шоубиз, Знаменитости, Шоу-бизнес, отношения, Семья, Дети, YouTube, звезды
Дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие общения с отцом

Дочь актера Виталия Гогунского блогер Милана пожаловалась на отсутствие общения с отцом

© Super Кадр из программы "Алена, блин!" на YouTube-канале Super
Кадр из программы Алена, блин! на YouTube-канале Super
© Super
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дочь звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, 13-летняя блогер Milana Star (Милана Маирко) в недавнем выпуске YouTube-канале "Пушка" пожаловалась на отсутствие общения с отцом.
«

"Мы сейчас не общаемся вообще. Я его не помню даже в раннем детстве. Он был на съемках. С его родителями я тоже не общаюсь. Мы нормально пообщались с папой лет пять назад", – рассказала Милана.

Ранее Гогунский в разговоре с журналистами винил свою бывшую жену модель Ирину Маирко в том, что она препятствует его общению с дочерью. По словам Миланы, это не так.
«

"Он говорит, что мама запрещает мне общаться с папой. Но она не блокировала его. Я его заблокировала пару месяцев назад. Я не видела инициативы с его стороны. Он не писал мне слова поддержки. Писал, что ему не нравятся мои ботинки или маникюр. Поэтому я его заблокировала", – заявила знаменитость.

Блогер также опровергла и другие слова своего знаменитого родителя о том, что он ее продюсер. Милана утверждает, что Гогунский не помогает ей в развитии творчества.
«

"Он не мой продюсер, и всем занимается моя мама. Он не принимает никакого участия. Мне обидно, что он присваивает все старания себе – говорит, что был моим продюсером. Такого не было",– поделилась Милана.

Она также ответила на слова актера о том, что он подарил ей YouTube-канал, на который сейчас подписано почти три миллиона пользователей.
«

"Я не знаю, что было с этим каналом. Все съемки, клипы и песни были на маме. Папа приносил только бутерброды. Я его видела на съемках только с колбасой, но он редко там присутствовал. Меня разозлило, что он сказал, будто мама украла деньги с YouTube-канала. На заработанные деньги мы втроем поехали в Париж", – заключила Милана.

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись в 2019 году после нескольких лет отношений. Пара с детства разделяла интерес Миланы к творчеству и музыке. Одним из первых хитов юной артистки считается трек "А мне", у клипа на который сейчас более 280 миллионов просмотров на YouTube.
Российский актер, композитор, телеведущий, певец и продюсер Виталий Гогунский - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Виталий Гогунский: "YouTube нам ничего хорошего не принесет"
7 марта, 08:00
 
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