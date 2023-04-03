https://ria.ru/20230403/gogunskiy-1862614743.html

Дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие общения с отцом

Дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие общения с отцом - РИА Новости, 03.04.2023

Дочь Гогунского пожаловалась на отсутствие общения с отцом

Дочь звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, 13-летняя блогер Milana Star (Милана Маирко) в недавнем выпуске YouTube-канале "Пушка" пожаловалась на... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:09

2023-04-03T14:09

2023-04-03T14:09

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Дочь звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, 13-летняя блогер Milana Star (Милана Маирко) в недавнем выпуске YouTube-канале "Пушка" пожаловалась на отсутствие общения с отцом.Ранее Гогунский в разговоре с журналистами винил свою бывшую жену модель Ирину Маирко в том, что она препятствует его общению с дочерью. По словам Миланы, это не так. Блогер также опровергла и другие слова своего знаменитого родителя о том, что он ее продюсер. Милана утверждает, что Гогунский не помогает ей в развитии творчества. Она также ответила на слова актера о том, что он подарил ей YouTube-канал, на который сейчас подписано почти три миллиона пользователей. Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись в 2019 году после нескольких лет отношений. Пара с детства разделяла интерес Миланы к творчеству и музыке. Одним из первых хитов юной артистки считается трек "А мне", у клипа на который сейчас более 280 миллионов просмотров на YouTube.

https://ria.ru/20230307/gogunskiy-1856088631.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, шоу-бизнес, отношения, семья, дети, youtube, звезды