Генерал ВСУ заявил о беспомощности НАТО
Генерал Кривонос заявил, что страны НАТО не способны поставить ВСУ достаточно боеприпасов
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Страны НАТО не в состоянии производить нужное для украинской армии количество боеприпасов, об этом в беседе с каналом Diaspora UA заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.
ВСУ, по утверждению Кривоноса, расходуют "тысячи снарядов в день". "Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство", — добавил он.
Лидеры стран ЕС на саммите в марте поддержали идею поставить Украине в течение ближайшего года один миллион артиллерийских боеприпасов за счет реализации предложения по поставкам боеприпасов из имеющихся на европейских складах, через совместные заказы и закупки, а также с помощью наращивания военного производства в Евросоюзе.
Как отметил ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24", украинские войска используют за сутки около пяти тысяч снарядов, а в США за месяц производят только около 15 тысяч. Глава государства добавил, что по имеющимся у России данным, в следующем году страны НАТО планируют производить 42 тысячи единиц боеприпасов в месяц, в 2025 году — 75 тысяч.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.