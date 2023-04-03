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Генерал ВСУ заявил о беспомощности НАТО - РИА Новости, 03.04.2023
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03:19 03.04.2023 (обновлено: 09:39 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/general-1862542052.html
Генерал ВСУ заявил о беспомощности НАТО
Генерал ВСУ заявил о беспомощности НАТО - РИА Новости, 03.04.2023
Генерал ВСУ заявил о беспомощности НАТО
Страны НАТО не в состоянии производить нужное для украинской армии количество боеприпасов, об этом в беседе с каналом Diaspora UA заявил бывший заместитель... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T03:19
2023-04-03T09:39
украина
сша
россия
сергей кривонос
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Страны НАТО не в состоянии производить нужное для украинской армии количество боеприпасов, об этом в беседе с каналом Diaspora UA заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.ВСУ, по утверждению Кривоноса, расходуют "тысячи снарядов в день". "Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство", — добавил он.Лидеры стран ЕС на саммите в марте поддержали идею поставить Украине в течение ближайшего года один миллион артиллерийских боеприпасов за счет реализации предложения по поставкам боеприпасов из имеющихся на европейских складах, через совместные заказы и закупки, а также с помощью наращивания военного производства в Евросоюзе.Как отметил ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24", украинские войска используют за сутки около пяти тысяч снарядов, а в США за месяц производят только около 15 тысяч. Глава государства добавил, что по имеющимся у России данным, в следующем году страны НАТО планируют производить 42 тысячи единиц боеприпасов в месяц, в 2025 году — 75 тысяч.Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230331/pomosch-1862287869.html
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украина, сша, россия, сергей кривонос, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Украина, США, Россия, Сергей Кривонос, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Генерал ВСУ заявил о беспомощности НАТО

Генерал Кривонос заявил, что страны НАТО не способны поставить ВСУ достаточно боеприпасов

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 в лагере Бовингтон, Англия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Страны НАТО не в состоянии производить нужное для украинской армии количество боеприпасов, об этом в беседе с каналом Diaspora UA заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.
ВСУ, по утверждению Кривоноса, расходуют "тысячи снарядов в день". "Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство", — добавил он.
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31 марта, 22:32
Лидеры стран ЕС на саммите в марте поддержали идею поставить Украине в течение ближайшего года один миллион артиллерийских боеприпасов за счет реализации предложения по поставкам боеприпасов из имеющихся на европейских складах, через совместные заказы и закупки, а также с помощью наращивания военного производства в Евросоюзе.
Как отметил ранее президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24", украинские войска используют за сутки около пяти тысяч снарядов, а в США за месяц производят только около 15 тысяч. Глава государства добавил, что по имеющимся у России данным, в следующем году страны НАТО планируют производить 42 тысячи единиц боеприпасов в месяц, в 2025 году — 75 тысяч.
Москва в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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25 марта, 22:27
 
УкраинаСШАРоссияСергей КривоносВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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