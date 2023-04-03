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Цена российского газа для Молдавии снизится на 339 долларов - РИА Новости, 03.04.2023
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11:06 03.04.2023 (обновлено: 12:05 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/gaz-1862587469.html
Цена российского газа для Молдавии снизится на 339 долларов
Цена российского газа для Молдавии снизится на 339 долларов - РИА Новости, 03.04.2023
Цена российского газа для Молдавии снизится на 339 долларов
В апреле российский газ для Молдавии будет на 339 долларов дешевле, чем в марте, сообщил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T11:06
2023-04-03T12:05
экономика
молдавия
тирасполь
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. В апреле российский газ для Молдавии будет на 339 долларов дешевле, чем в марте, сообщил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В марте Молдавия закупала топливо по 1011,73 доллара за тысячу кубометров, в феврале — по 1054 доллара. Республика уже более года переживает энергетический кризис, вызванный дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Единственным источником электроэнергии остается Молдавская ГРЭС, которая расположена в Приднестровье и входит в состав российского "Интер РАО". Станция работает исключительно на природном газе, которого постоянно не хватает. В ноябре Кишинев приостановил коммерческие отношения с ГРЭС, но в декабре снова вернулся к закупкам электроэнергии, в обмен на которую отдает весь полученный из России газ.В октябре 2021 года "Газпром" продлил газовый контракт с Молдавией, но при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. При этом российская компания оставила за собой право полностью прекратить поставки, если "Молдовагаз" нарушит обязательства по оплате и срокам урегулирования исторической задолженности.
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экономика, молдавия, тирасполь, молдовагаз, газпром, кишинев
Экономика, Молдавия, Тирасполь, Молдовагаз, Газпром, Кишинев
Цена российского газа для Молдавии снизится на 339 долларов

"Молдовагаз": цена российского газа для Молдавии в апреле снизится с 1012 до 673 долларов

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. В апреле российский газ для Молдавии будет на 339 долларов дешевле, чем в марте, сообщил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
«

"В апреле закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 673 доллара за тысячу кубометров", — написал он, добавив, что весь объем газа пойдет приднестровскому "Тираспольтрансгазу".

В марте Молдавия закупала топливо по 1011,73 доллара за тысячу кубометров, в феврале — по 1054 доллара.
Республика уже более года переживает энергетический кризис, вызванный дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Единственным источником электроэнергии остается Молдавская ГРЭС, которая расположена в Приднестровье и входит в состав российского "Интер РАО". Станция работает исключительно на природном газе, которого постоянно не хватает. В ноябре Кишинев приостановил коммерческие отношения с ГРЭС, но в декабре снова вернулся к закупкам электроэнергии, в обмен на которую отдает весь полученный из России газ.
В октябре 2021 года "Газпром" продлил газовый контракт с Молдавией, но при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. При этом российская компания оставила за собой право полностью прекратить поставки, если "Молдовагаз" нарушит обязательства по оплате и срокам урегулирования исторической задолженности.
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ЭкономикаМолдавияТираспольМолдовагазГазпромКишинев
 
 
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