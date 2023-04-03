https://ria.ru/20230403/gaz-1862587469.html

Цена российского газа для Молдавии снизится на 339 долларов

Цена российского газа для Молдавии снизится на 339 долларов - РИА Новости, 03.04.2023

Цена российского газа для Молдавии снизится на 339 долларов

В апреле российский газ для Молдавии будет на 339 долларов дешевле, чем в марте, сообщил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T11:06

2023-04-03T11:06

2023-04-03T12:05

экономика

молдавия

тирасполь

молдовагаз

газпром

кишинев

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КИШИНЕВ, 3 апр — РИА Новости. В апреле российский газ для Молдавии будет на 339 долларов дешевле, чем в марте, сообщил в Telegram-канале глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. В марте Молдавия закупала топливо по 1011,73 доллара за тысячу кубометров, в феврале — по 1054 доллара. Республика уже более года переживает энергетический кризис, вызванный дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. Единственным источником электроэнергии остается Молдавская ГРЭС, которая расположена в Приднестровье и входит в состав российского "Интер РАО". Станция работает исключительно на природном газе, которого постоянно не хватает. В ноябре Кишинев приостановил коммерческие отношения с ГРЭС, но в декабре снова вернулся к закупкам электроэнергии, в обмен на которую отдает весь полученный из России газ.В октябре 2021 года "Газпром" продлил газовый контракт с Молдавией, но при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. При этом российская компания оставила за собой право полностью прекратить поставки, если "Молдовагаз" нарушит обязательства по оплате и срокам урегулирования исторической задолженности.

https://ria.ru/20230322/katastrofa-1859853370.html

молдавия

тирасполь

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия, тирасполь, молдовагаз, газпром, кишинев