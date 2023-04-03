https://ria.ru/20230403/galustyan-1862676241.html
Галустян опроверг сообщения о намерении уехать из России
Галустян опроверг сообщения о намерении уехать из России - РИА Новости, 03.04.2023
Галустян опроверг сообщения о намерении уехать из России
Шоумен Михаил Галустян, который, по информации армянских СМИ, получил гражданство Армении, заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:38
2023-04-03T15:38
2023-04-03T15:39
шоубиз
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армения
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ЕРЕВАН, 3 апр - РИА Новости. Шоумен Михаил Галустян, который, по информации армянских СМИ, получил гражданство Армении, заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать. Ранее армянский онлайн-ресурс news.am, ссылаясь на самого Галустяна, сообщил о получении им армянского гражданства. "Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка", - написал Галустян в соцсети.Он посетовал на то, что "СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении". "Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения - моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией", - отметил шоумен. В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить армянское гражданство по упрощенной процедуре.
https://ria.ru/20220620/oproverzhenie-1796876790.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, михаил галустян, новости культуры
Шоубиз, Россия, Армения, Михаил Галустян, Новости культуры
Галустян опроверг сообщения о намерении уехать из России
Галустян заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать
ЕРЕВАН, 3 апр - РИА Новости. Шоумен Михаил Галустян, который, по информации армянских СМИ, получил гражданство Армении, заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать. Ранее армянский онлайн-ресурс news.am, ссылаясь на самого Галустяна, сообщил о получении им армянского гражданства.
"Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка", - написал Галустян в соцсети.
Он посетовал на то, что "СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении". "Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения - моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией", - отметил шоумен.
В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить армянское гражданство по упрощенной процедуре.
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