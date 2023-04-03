Рейтинг@Mail.ru
Галустян опроверг сообщения о намерении уехать из России - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
15:38 03.04.2023 (обновлено: 15:39 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/galustyan-1862676241.html
Галустян опроверг сообщения о намерении уехать из России
Галустян опроверг сообщения о намерении уехать из России - РИА Новости, 03.04.2023
Галустян опроверг сообщения о намерении уехать из России
Шоумен Михаил Галустян, который, по информации армянских СМИ, получил гражданство Армении, заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:38
2023-04-03T15:39
шоубиз
россия
армения
михаил галустян
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751468849_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c331e0ea9ddafdc349da9f2e2d69a232.jpg
ЕРЕВАН, 3 апр - РИА Новости. Шоумен Михаил Галустян, который, по информации армянских СМИ, получил гражданство Армении, заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать. Ранее армянский онлайн-ресурс news.am, ссылаясь на самого Галустяна, сообщил о получении им армянского гражданства. "Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка", - написал Галустян в соцсети.Он посетовал на то, что "СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении". "Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения - моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией", - отметил шоумен. В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить армянское гражданство по упрощенной процедуре.
https://ria.ru/20220620/oproverzhenie-1796876790.html
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751468849_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55bfd2c1df868a1708be37b514ad1be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, армения, михаил галустян, новости культуры
Шоубиз, Россия, Армения, Михаил Галустян, Новости культуры
Галустян опроверг сообщения о намерении уехать из России

Галустян заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать

© РИА Новости / Виталий БелоусовМихаил Галустян
Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Михаил Галустян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 апр - РИА Новости. Шоумен Михаил Галустян, который, по информации армянских СМИ, получил гражданство Армении, заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен ее покидать. Ранее армянский онлайн-ресурс news.am, ссылаясь на самого Галустяна, сообщил о получении им армянского гражданства.
"Расслабьтесь. Я люблю Россию и никуда отсюда не сваливаю, как некоторые. У меня здесь много друзей, работы, контрактов, поклонников. Россия - моя Родина, и точка", - написал Галустян в соцсети.
Он посетовал на то, что "СМИ всполошились по поводу того, что я получил гражданство Армении". "Хочу внести ясность, чтоб не было никаких кривотолков. Во-первых, я армянин, и горжусь этим. Армения - моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией", - отметил шоумен.
В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить армянское гражданство по упрощенной процедуре.
Леонид Ярмольник - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
Представитель Леонида Ярмольника опроверг сообщения об отъезде актера
20 июня 2022, 19:55
 
ШоубизРоссияАрменияМихаил ГалустянНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала