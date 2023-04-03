https://ria.ru/20230403/galustyan-1862641571.html

Михаил Галустян получил гражданство Армении

Михаил Галустян получил гражданство Армении - РИА Новости, 03.04.2023

Михаил Галустян получил гражданство Армении

Актер Михаил Галустян заявил в интервью изданию News.аm, что получил гражданство Армении. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:51

2023-04-03T13:51

2023-04-03T14:40

шоубиз

армения

михаил галустян

ереван

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Актер Михаил Галустян заявил в интервью изданию News.аm, что получил гражданство Армении."В первую очередь я вынужден прямо сказать как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил", — сказал он во время презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить паспорт по упрощенной процедуре.

https://ria.ru/20210216/galustyan-1597650616.html

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армения, михаил галустян, ереван