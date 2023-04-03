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Михаил Галустян получил гражданство Армении - РИА Новости, 03.04.2023
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Шоубиз
 
13:51 03.04.2023 (обновлено: 14:40 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/galustyan-1862641571.html
Михаил Галустян получил гражданство Армении
Михаил Галустян получил гражданство Армении - РИА Новости, 03.04.2023
Михаил Галустян получил гражданство Армении
Актер Михаил Галустян заявил в интервью изданию News.аm, что получил гражданство Армении. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:51
2023-04-03T14:40
шоубиз
армения
михаил галустян
ереван
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Актер Михаил Галустян заявил в интервью изданию News.аm, что получил гражданство Армении."В первую очередь я вынужден прямо сказать как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил", — сказал он во время презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить паспорт по упрощенной процедуре.
https://ria.ru/20210216/galustyan-1597650616.html
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армения, михаил галустян, ереван
Шоубиз, Армения, Михаил Галустян, Ереван
Михаил Галустян получил гражданство Армении

Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении

© РИА Новости / Виталий БелоусовМихаил Галустян
Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Михаил Галустян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Актер Михаил Галустян заявил в интервью изданию News.аm, что получил гражданство Армении.
"В первую очередь я вынужден прямо сказать как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил", — сказал он во время презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.
В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить паспорт по упрощенной процедуре.
Михаил Галустян - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
Михаил Галустян рассказал, как переживает угасание своей популярности
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ШоубизАрменияМихаил ГалустянЕреван
 
 
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