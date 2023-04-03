https://ria.ru/20230403/fond-1862576326.html
Турчак вошел в совет фонда поддержки участников спецоперации
Турчак вошел в совет фонда поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 03.04.2023
Турчак вошел в совет фонда поддержки участников спецоперации
Руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T10:34
2023-04-03T10:34
2023-04-03T12:24
специальная военная операция на украине
общество
единая россия
андрей турчак
владимир путин
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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия". Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании госфонда. По данным пресс-службы, фонд будет заниматься адресным сопровождением и помощью ветеранам спецоперации, а также обеспечит всестороннюю поддержку членов семей погибших участников СВО или скончавшихся от полученных ранений.Также, как сообщили в пресс-службе "Народного фронта", от организации в фонд вошли руководитель исполкома "Народного фронда " Михаил Кузнецов, член Центрального штаба "Народного фронта" Ирина Куксенкова, журналистка Юлия Барановская, сопредседатель Центрального штаба "Народного фронта" Елена Цунаева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, единая россия, андрей турчак, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Единая Россия, Андрей Турчак, Владимир Путин
Турчак вошел в совет фонда поддержки участников спецоперации
Секретарь генсовета ЕР Турчак вошел в совет госфонда "Защитники Отечества"
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия".
Ранее президент Владимир Путин подписал указ
о создании госфонда.
«
"Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"… Также в наблюдательный совет вошли депутаты Госдумы от Единой России Дмитрий Саблин, командующий добровольческим подразделением аэроразведки БАРС "Каскад", Владимир Шаманов, Сергей Бурлаков и Елена Цунаева", - говорится в телеграм-канале партии.
По данным пресс-службы, фонд будет заниматься адресным сопровождением и помощью ветеранам спецоперации, а также обеспечит всестороннюю поддержку членов семей погибших участников СВО или скончавшихся от полученных ранений.
Также, как сообщили в пресс-службе "Народного фронта", от организации в фонд вошли руководитель исполкома "Народного фронда " Михаил Кузнецов, член Центрального штаба "Народного фронта" Ирина Куксенкова, журналистка Юлия Барановская, сопредседатель Центрального штаба "Народного фронта" Елена Цунаева.
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