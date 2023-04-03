https://ria.ru/20230403/fond-1862576326.html

Турчак вошел в совет фонда поддержки участников спецоперации

Турчак вошел в совет фонда поддержки участников спецоперации - РИА Новости, 03.04.2023

Турчак вошел в совет фонда поддержки участников спецоперации

Руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:34

2023-04-03T10:34

2023-04-03T12:24

специальная военная операция на украине

общество

единая россия

андрей турчак

владимир путин

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вошел в наблюдательный совет госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", сообщили в пресс-службе партии "Единая Россия". Ранее президент Владимир Путин подписал указ о создании госфонда. По данным пресс-службы, фонд будет заниматься адресным сопровождением и помощью ветеранам спецоперации, а также обеспечит всестороннюю поддержку членов семей погибших участников СВО или скончавшихся от полученных ранений.Также, как сообщили в пресс-службе "Народного фронта", от организации в фонд вошли руководитель исполкома "Народного фронда " Михаил Кузнецов, член Центрального штаба "Народного фронта" Ирина Куксенкова, журналистка Юлия Барановская, сопредседатель Центрального штаба "Народного фронта" Елена Цунаева.

https://ria.ru/20230331/dobrovoltsy-1861878779.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, единая россия, андрей турчак, владимир путин