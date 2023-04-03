https://ria.ru/20230403/fermery-1862749534.html

Польские фермеры пригрозили испортить визит Зеленского в Варшаву

Польские фермеры пригрозили испортить визит Зеленского в Варшаву - РИА Новости, 03.04.2023

Польские фермеры пригрозили испортить визит Зеленского в Варшаву

Польские фермеры, недовольные наплывом в страну зерна с Украины, могут испортить визит президента Владимира Зеленского в Варшаву, заявил глава Замойской... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T19:11

2023-04-03T19:11

2023-04-03T19:32

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ВАРШАВА, 3 апр — РИА Новости. Польские фермеры, недовольные наплывом в страну зерна с Украины, могут испортить визит президента Владимира Зеленского в Варшаву, заявил глава Замойской организации фермеров Марчин Собчук.Руководитель объединения не исключил, что в день визита украинского лидера фермеры организуют протестные акции в столице."Варшава должна подумать. Если министр хочет, чтобы мы испортили ему среду в столице, как и визит Зеленского, то мы в состоянии это организовать", — отметил Собчук.Несколько польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", ранее выразили протест из-за ввоза в страну украинского зерна, которое предназначено на экспорт, но оседает в республике. Также их возмутило ненадлежащее качество сельхозпродукции. По официальным данным Варшавы, за минувший год в Польшу привезли около двух миллионов тонн зерна с Украины.Зеленский должен прибыть в Польшу в среду с официальным визитом.

https://ria.ru/20230403/fermery-1862697275.html

https://ria.ru/20230330/polsha-1861837346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, варшава, украина, владимир зеленский