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Польские фермеры пригрозили испортить визит Зеленского в Варшаву - РИА Новости, 03.04.2023
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19:11 03.04.2023 (обновлено: 19:32 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/fermery-1862749534.html
Польские фермеры пригрозили испортить визит Зеленского в Варшаву
Польские фермеры пригрозили испортить визит Зеленского в Варшаву - РИА Новости, 03.04.2023
Польские фермеры пригрозили испортить визит Зеленского в Варшаву
Польские фермеры, недовольные наплывом в страну зерна с Украины, могут испортить визит президента Владимира Зеленского в Варшаву, заявил глава Замойской... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:11
2023-04-03T19:32
в мире
польша
варшава
украина
владимир зеленский
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ВАРШАВА, 3 апр — РИА Новости. Польские фермеры, недовольные наплывом в страну зерна с Украины, могут испортить визит президента Владимира Зеленского в Варшаву, заявил глава Замойской организации фермеров Марчин Собчук.Руководитель объединения не исключил, что в день визита украинского лидера фермеры организуют протестные акции в столице."Варшава должна подумать. Если министр хочет, чтобы мы испортили ему среду в столице, как и визит Зеленского, то мы в состоянии это организовать", — отметил Собчук.Несколько польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", ранее выразили протест из-за ввоза в страну украинского зерна, которое предназначено на экспорт, но оседает в республике. Также их возмутило ненадлежащее качество сельхозпродукции. По официальным данным Варшавы, за минувший год в Польшу привезли около двух миллионов тонн зерна с Украины.Зеленский должен прибыть в Польшу в среду с официальным визитом.
https://ria.ru/20230403/fermery-1862697275.html
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в мире, польша, варшава, украина, владимир зеленский
В мире, Польша, Варшава, Украина, Владимир Зеленский
Польские фермеры пригрозили испортить визит Зеленского в Варшаву

Польские фермеры пригрозили испортить визит президента Украины Зеленского в Варшаву

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры во время акции протеста в Варшаве
Польские фермеры во время акции протеста в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры во время акции протеста в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 апр — РИА Новости. Польские фермеры, недовольные наплывом в страну зерна с Украины, могут испортить визит президента Владимира Зеленского в Варшаву, заявил глава Замойской организации фермеров Марчин Собчук.
«

"Мы думали, что министр (сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик. — Прим. ред.) относится к нам серьезно. Получилось совсем другое. На границе как шло зерно, так и идет. Даже еще больше", — пояснил он.

Руководитель объединения не исключил, что в день визита украинского лидера фермеры организуют протестные акции в столице.
"Варшава должна подумать. Если министр хочет, чтобы мы испортили ему среду в столице, как и визит Зеленского, то мы в состоянии это организовать", — отметил Собчук.
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Несколько польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", ранее выразили протест из-за ввоза в страну украинского зерна, которое предназначено на экспорт, но оседает в республике. Также их возмутило ненадлежащее качество сельхозпродукции. По официальным данным Варшавы, за минувший год в Польшу привезли около двух миллионов тонн зерна с Украины.
Зеленский должен прибыть в Польшу в среду с официальным визитом.
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