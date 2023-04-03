https://ria.ru/20230403/fermery-1862697275.html
Евросоюз готовит помощь для пострадавших из-за украинского зерна фермеров
Евросоюз готовит помощь для пострадавших из-за украинского зерна фермеров - РИА Новости, 03.04.2023
Евросоюз готовит помощь для пострадавших из-за украинского зерна фермеров
Еврокомиссия готовит второй пакет помощи европейским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции,... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:36
2023-04-03T16:36
2023-04-03T16:36
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Еврокомиссия готовит второй пакет помощи европейским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе. "Мы готовим второй пакет помощи", - сказал представитель ЕК. Ранее Еврокомиссия сообщила о выделении 56,3 миллиона евро из общеевропейского сельскохозяйственного фонда для фермеров Польши, Болгарии и Румынии. В дополнении к этому такую же сумму смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии. В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год". В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию. Однако, как пояснили в Еврокомиссии, при принятии такого решения учитываются проблемы не отдельного региона Евросоюза, а общего рынка в целом. "При подготовке предложения о продлении решения о приостановке взимание пошлин Еврокомиссия, в том числе, учитывает ситуацию на рынке. Мы хотим поддерживать Украину, но хотим также быть уверенными в том, что по европейскому рынку не будет нанесен сильный удар… Что касается отмены решения, то это возможно, если пострадал весь общий рынок ЕС, а не только его часть", - сказал европейский представитель. Инициатива ЕС позволила вывезти из Украины 25 миллионов тонн зерновых.
https://ria.ru/20230202/fermery-1849230351.html
https://ria.ru/20230215/zerno-1852062446.html
https://ria.ru/20230330/agent-1861709243.html
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украина, польша, брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Украина, Польша, Брюссель, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
Евросоюз готовит помощь для пострадавших из-за украинского зерна фермеров
Еврокомиссия готовит новый пакет помощи фермерам ЕС, пострадавшим из-за украинского зерна
БРЮССЕЛЬ, 3 апр - РИА Новости. Еврокомиссия готовит второй пакет помощи европейским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.
"Мы готовим второй пакет помощи", - сказал представитель ЕК.
Польские фермеры заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной
Ранее Еврокомиссия сообщила о выделении 56,3 миллиона евро из общеевропейского сельскохозяйственного фонда для фермеров Польши
, Болгарии
и Румынии
. В дополнении к этому такую же сумму смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии.
В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины
в ЕС, чтобы помочь Киеву
увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".
В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.
"Скормили свиньям". Стало известно, куда отправили украинское зерно
Однако, как пояснили в Еврокомиссии, при принятии такого решения учитываются проблемы не отдельного региона Евросоюза, а общего рынка в целом. "При подготовке предложения о продлении решения о приостановке взимание пошлин Еврокомиссия, в том числе, учитывает ситуацию на рынке. Мы хотим поддерживать Украину, но хотим также быть уверенными в том, что по европейскому рынку не будет нанесен сильный удар… Что касается отмены решения, то это возможно, если пострадал весь общий рынок ЕС, а не только его часть", - сказал европейский представитель.
Инициатива ЕС позволила вывезти из Украины 25 миллионов тонн зерновых.
Зеленского признали агентом Кремля