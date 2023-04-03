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Стало известно, где пройдет Детское Евровидение – 2023 - РИА Новости, 03.04.2023
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Шоубиз
 
18:10 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/evrovidenie-1862722700.html
Стало известно, где пройдет Детское Евровидение – 2023
Стало известно, где пройдет Детское Евровидение – 2023 - РИА Новости, 03.04.2023
Стало известно, где пройдет Детское Евровидение – 2023
В этом году Детское Евровидение пройдет во французском городе Ницца, сообщается на официальном сайте музыкального конкурса. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T18:10
2023-04-03T18:10
шоубиз
знаменитости
детское "евровидение"
ницца
звезды
кристиан эстрози
франция
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В этом году Детское Евровидение пройдет во французском городе Ницца, сообщается на официальном сайте музыкального конкурса. Трансляция состоится 26 ноября во Дворце Никайя. Слоган и брендинг фестиваля объявят и опубликуют позже. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что для города — честь провести такой крупный европейский конкурс. В прошлом году победителем стал исполнитель Лиссандро из Франции. Именно благодаря ему Детское Евровидение – 2023 пройдет в этой стране. Россия была участником конкурса с 2005 года и дважды выигрывала его: в 2006-м трофей привезли сестры Толмачевы, в 2017-м его завоевала Полина Богусевич.С 2022 года Россия не принимает участие в конкурсе, так как все национальные каналы – члены Европейского вещательного союза вышли из организации после того, как ЕВС запретил Москве участвовать во взрослом песенном состязании. Причина – специальная военная операции на Украине.
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знаменитости, детское "евровидение", ницца, звезды, кристиан эстрози, франция
Шоубиз, Знаменитости, Детское "Евровидение", Ницца, звезды, Кристиан Эстрози, Франция
Стало известно, где пройдет Детское Евровидение – 2023

Музыкальный конкурс Детское Евровидение – 2023 пройдет в Ницце

© РИА Новости / Ольга Головко | Перейти в медиабанкВид на побережье Средиземного моря в Ницце
Вид на побережье Средиземного моря в Ницце - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Ольга Головко
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В этом году Детское Евровидение пройдет во французском городе Ницца, сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Трансляция состоится 26 ноября во Дворце Никайя. Слоган и брендинг фестиваля объявят и опубликуют позже.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что для города — честь провести такой крупный европейский конкурс.
«

"Для города Ницца большая честь принимать у себя такой известный европейский конкурс, как детское Евровидение, в котором принимают участие около 20 стран и более 33 миллионов телезрителей. Ницца станет исключительным местом для демонстрации кандидатов на детское Евровидение", – отметил Эстрози.

В прошлом году победителем стал исполнитель Лиссандро из Франции. Именно благодаря ему Детское Евровидение – 2023 пройдет в этой стране.

Россия была участником конкурса с 2005 года и дважды выигрывала его: в 2006-м трофей привезли сестры Толмачевы, в 2017-м его завоевала Полина Богусевич.

С 2022 года Россия не принимает участие в конкурсе, так как все национальные каналы – члены Европейского вещательного союза вышли из организации после того, как ЕВС запретил Москве участвовать во взрослом песенном состязании. Причина – специальная военная операции на Украине.
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