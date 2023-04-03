https://ria.ru/20230403/evrovidenie-1862722700.html

Стало известно, где пройдет Детское Евровидение – 2023

Стало известно, где пройдет Детское Евровидение – 2023 - РИА Новости, 03.04.2023

Стало известно, где пройдет Детское Евровидение – 2023

В этом году Детское Евровидение пройдет во французском городе Ницца, сообщается на официальном сайте музыкального конкурса. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:10

2023-04-03T18:10

2023-04-03T18:10

шоубиз

знаменитости

детское "евровидение"

ницца

звезды

кристиан эстрози

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151938/27/1519382734_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2a236d4ffc7b627d7f2703ce345a66b.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В этом году Детское Евровидение пройдет во французском городе Ницца, сообщается на официальном сайте музыкального конкурса. Трансляция состоится 26 ноября во Дворце Никайя. Слоган и брендинг фестиваля объявят и опубликуют позже. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что для города — честь провести такой крупный европейский конкурс. В прошлом году победителем стал исполнитель Лиссандро из Франции. Именно благодаря ему Детское Евровидение – 2023 пройдет в этой стране. Россия была участником конкурса с 2005 года и дважды выигрывала его: в 2006-м трофей привезли сестры Толмачевы, в 2017-м его завоевала Полина Богусевич.С 2022 года Россия не принимает участие в конкурсе, так как все национальные каналы – члены Европейского вещательного союза вышли из организации после того, как ЕВС запретил Москве участвовать во взрослом песенном состязании. Причина – специальная военная операции на Украине.

https://ria.ru/20221101/evrovidenie-1828389176.html

ницца

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, детское "евровидение", ницца, звезды, кристиан эстрози, франция