Стало известно, где пройдет Детское Евровидение – 2023
Музыкальный конкурс Детское Евровидение – 2023 пройдет в Ницце
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. В этом году Детское Евровидение пройдет во французском городе Ницца, сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Трансляция состоится 26 ноября во Дворце Никайя. Слоган и брендинг фестиваля объявят и опубликуют позже.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози рассказал, что для города — честь провести такой крупный европейский конкурс.
«
"Для города Ницца большая честь принимать у себя такой известный европейский конкурс, как детское Евровидение, в котором принимают участие около 20 стран и более 33 миллионов телезрителей. Ницца станет исключительным местом для демонстрации кандидатов на детское Евровидение", – отметил Эстрози.
В прошлом году победителем стал исполнитель Лиссандро из Франции. Именно благодаря ему Детское Евровидение – 2023 пройдет в этой стране.
Россия была участником конкурса с 2005 года и дважды выигрывала его: в 2006-м трофей привезли сестры Толмачевы, в 2017-м его завоевала Полина Богусевич.
С 2022 года Россия не принимает участие в конкурсе, так как все национальные каналы – члены Европейского вещательного союза вышли из организации после того, как ЕВС запретил Москве участвовать во взрослом песенном состязании. Причина – специальная военная операции на Украине.
Россия была участником конкурса с 2005 года и дважды выигрывала его: в 2006-м трофей привезли сестры Толмачевы, в 2017-м его завоевала Полина Богусевич.
С 2022 года Россия не принимает участие в конкурсе, так как все национальные каналы – члены Европейского вещательного союза вышли из организации после того, как ЕВС запретил Москве участвовать во взрослом песенном состязании. Причина – специальная военная операции на Украине.