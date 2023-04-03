https://ria.ru/20230403/evrosoyuz-1861825900.html

Повторить судьбу СССР. Кто разваливает Евросоюз изнутри

Повторить судьбу СССР. Кто разваливает Евросоюз изнутри - РИА Новости, 03.04.2023

Повторить судьбу СССР. Кто разваливает Евросоюз изнутри

Некогда сплоченный альянс Парижа и Берлина, который называли двигателем ЕС, трещит по швам. Сложная социально-экономическая ситуация заставляет каждую страну... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:00

2023-04-03T08:00

2023-04-03T11:16

в мире

германия

париж

франция

эммануэль макрон

олаф шольц

карл iii

deutsche bank

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ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Некогда сплоченный альянс Парижа и Берлина, который называли двигателем ЕС, трещит по швам. Сложная социально-экономическая ситуация заставляет каждую страну искать выгоды для себя вопреки интересам партнера. Что рассорило давних союзников — в материале РИА Новости.Диалог глухихЕще два месяца назад на парижской встрече по случаю 60-летия Елисейского договора о примирении между Францией и Германией Эммануэль Макрон и Олаф Шольц напоказ пожимали друг другу руки и громко заявляли о взаимовыгодном сотрудничестве. Однако на деле Париж и Берлин больше чем когда-либо расходятся во мнениях, в частности, по ключевым вопросам энергетического будущего Европы."Это диалог глухих. Каждый раз, когда на стол переговоров ложится очередной европейский текст, мы оказываемся на тех же позициях и нам очень сложно найти компромисс", — признался изданию Echos источник во французском правительстве.Яблоко раздора — прежде всего атомная энергетика. Германия еще в 2011-м, после аварии на АЭС в Японии, решила свернуть эту отрасль. Оставшиеся три энергоблока дорабатывают последние дни — в апреле их выведут из эксплуатации.Франция же располагает самым мощным парком ядерных реакторов в Европе. На протяжении 25 лет более 70% энергии тут дают АЭС. И менять это Париж не желает.Францию устраивает предложенный Еврокомиссией план реформирования энергетики, предусматривающий увеличение доли возобновляемых источников и поэтапный отказ от газа. Атомной отрасли это не касается.Однако Парижу из-за противодействия Берлина так и не удалось добиться включения этой отрасли в список "чистых" технологий и получить соответствующие нормативно-финансовые преимущества.Также французы не смогли уговорить партнеров приравнять произведенный с помощью атомной энергетики низкоуглеродистый водород к обычному и причислить его к категории возобновляемых источников.Спор вокруг автомобилейДругой проблемный пункт — автопром. В частности, двигатели внутреннего сгорания. В прошлом году под французским председательством в ЕС согласовали план об ограничении выпуска автомобилей с ДВС, который фактически запрещает их продажу к 2035-му.В Германии автопром — одна из ключевых отраслей. В начале марта немцы заблокировали этот проект.После продолжительных переговоров в Брюсселе лидеры Евросоюза все же достигли компромисса. Для машин на углеродно-нейтральном синтетическом e-топливе, получаемом на основе зеленой электроэнергетики, сделали исключение."Счастливые владельцы Mercedes и BMW смогут и после 2035 года использовать синтетическое топливо, честно говоря, не такое уж и чистое. Это называется лоббирование, и в этой игре наши соседи лучше нас", — пишет в авторской колонке главный редактор Marianne Наташа Полони.По ее словам, это провал для Эммануэля Макрона и удача Олафа Шольца. Полони отмечает, что в это сложное время прагматичные немцы любой ценой защищают национальные интересы, тогда как наивные французы по-прежнему склонны к лирике и идеологии."Необходимо избавиться от этой мифологии, мечтаний о том, что все вернется на круги своя, франко-германская пара преодолеет ссоры и вновь станет победоносным двигателем европейского сообщества", — считает она.Прохлада в отношенияхНапряженность между Парижем и Берлином возникла давно, личные отношения Макрона и Шольца наблюдатели не раз называли "ледяными". Саммит в Париже в октябре оказался скомканным — главы государств даже не вышли к журналистам, отменив пресс-конференцию. Отменили и символическое совместное заседание франко-германского совета министров. А спустя несколько дней канцлер ФРГ в одиночку отправился в важную поездку в Китай, хотя французская сторона настаивала на совместном визите.У Макрона и Шольца хватает и других проблем. В Германии неприятности в банковской сфере, зашатался Deutsche Bank, а серьезные политические разногласия внутри правящей трехпартийной коалиции привели к правительственному кризису.Во Франции второй месяц беспорядки из-за повышения пенсионного возраста до 64 лет. Париж буквально завален отходами — бастуют мусорщики, полиция применяет против манифестантов водометы и слезоточивый газ.В таких условиях и на фоне других мировых кризисов франко-германскому тандему очень сложно вернуть былое взаимопонимание.К слову, из-за массовых протестов Елисейский дворец отменил визит короля Великобритании Карла III, который готовили с большой помпой. Новый британский монарх посетил Германию — еще один обидный щелчок по носу Макрону.

https://ria.ru/20221103/evrosoyuz-1828731332.html

https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

https://ria.ru/20230325/frantsiya-1860401476.html

германия

париж

франция

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