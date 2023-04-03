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Нижегородская область получит федеральные субсидии на закупку электробусов - РИА Новости, 03.04.2023
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Нижегородская область
 
17:58 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/elektrobus-1862726113.html
Нижегородская область получит федеральные субсидии на закупку электробусов
Нижегородская область получит федеральные субсидии на закупку электробусов - РИА Новости, 03.04.2023
Нижегородская область получит федеральные субсидии на закупку электробусов
Нижегородская область получит федеральные субсидии на закупку электробусов, средства направят на приобретение подвижного состава и объекты зарядной... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:58
2023-04-03T17:58
нижегородская область
нижегородская область
россия
нижний новгород
транспорт
общественный транспорт
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр — РИА Новости. Нижегородская область получит федеральные субсидии на закупку электробусов, средства направят на приобретение подвижного состава и объекты зарядной инфраструктуры, сообщил глава региона Глеб Никитин. Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 86,5 миллиарда рублей на развитие городского электротранспорта в 10 регионах, в том числе в Нижегородской области, представившей самый масштабный проект. "Федеральные средства будут направлены на возмещение затрат на закупку российско-белорусских трамваев "МиНиН" (Минск и Нижний Новгород), а также на закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. Большую часть троллейбусов, курсирующих в Нижнем Новгороде, действительно пора менять. Процент износа подвижного состава огромный, 118 единиц техники, то есть больше половины, необходимо списывать. По данным Института городского транспорта, износ инфраструктуры – прежде всего контактной сети – превышает 80 процентов. Если покупать новые троллейбусы, то нужна была бы глобальная модернизация инфраструктуры, потребовались бы миллиардные инвестиции. Принял решение заменить большую часть старых троллейбусов электробусами", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Так, 60 электробусов будет поставлено в депо №1, которое обслуживает маршруты в нагорной части Нижнего Новгорода. "Затраты здесь на модернизацию инфраструктуры огромны и нецелесообразны. Контактную сеть будем убирать, делать небо "чистым", как в центре Нижнего Новгорода. Замена на электробусы позволит восстановить привычные маршруты №9 и №31, а также продлить маршруты до новых микрорайонов, что кратно увеличит пассажиропоток", - добавил губернатор Нижегородской области. Никитин подчеркнул, что 60 электробусов - только часть закупки. В дальнейшем планируется масштабное обновление депо №2 и №3, обслуживающих троллейбусные маршруты в заречной части города. "Обновление системы общественного транспорта в Нижнем Новгороде стало одной из важнейших задач стратегии развития региона. Отсутствие системного развития могло привести к печальным последствиям. И сейчас, после долгой и сложной подготовки, удалось запустить целый ряд положительных изменений: строятся новые станции метро, закупаются трамваи и обновляются пути, на маршрут выходит транспорт, удобный для маломобильных и пожилых граждан. В Ворсме вместе с белорусскими партнерами начали производить собственные трамваи", - подчеркнул губернатор Нижегородской области. Он добавил, что столь масштабная программа обновления станет новой страницей в истории нижегородского электротранспорта.
https://ria.ru/20230322/proekt-1859722455.html
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нижегородская область, россия, нижний новгород, транспорт, общественный транспорт, глеб никитин
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Нижний Новгород, Транспорт, Общественный транспорт, Глеб Никитин

Нижегородская область получит федеральные субсидии на закупку электробусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектробус
Электробус - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апр — РИА Новости. Нижегородская область получит федеральные субсидии на закупку электробусов, средства направят на приобретение подвижного состава и объекты зарядной инфраструктуры, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит 86,5 миллиарда рублей на развитие городского электротранспорта в 10 регионах, в том числе в Нижегородской области, представившей самый масштабный проект.
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"Федеральные средства будут направлены на возмещение затрат на закупку российско-белорусских трамваев "МиНиН" (Минск и Нижний Новгород), а также на закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. Большую часть троллейбусов, курсирующих в Нижнем Новгороде, действительно пора менять. Процент износа подвижного состава огромный, 118 единиц техники, то есть больше половины, необходимо списывать. По данным Института городского транспорта, износ инфраструктуры – прежде всего контактной сети – превышает 80 процентов. Если покупать новые троллейбусы, то нужна была бы глобальная модернизация инфраструктуры, потребовались бы миллиардные инвестиции. Принял решение заменить большую часть старых троллейбусов электробусами", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Так, 60 электробусов будет поставлено в депо №1, которое обслуживает маршруты в нагорной части Нижнего Новгорода. "Затраты здесь на модернизацию инфраструктуры огромны и нецелесообразны. Контактную сеть будем убирать, делать небо "чистым", как в центре Нижнего Новгорода. Замена на электробусы позволит восстановить привычные маршруты №9 и №31, а также продлить маршруты до новых микрорайонов, что кратно увеличит пассажиропоток", - добавил губернатор Нижегородской области.
Никитин подчеркнул, что 60 электробусов - только часть закупки. В дальнейшем планируется масштабное обновление депо №2 и №3, обслуживающих троллейбусные маршруты в заречной части города.
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"Обновление системы общественного транспорта в Нижнем Новгороде стало одной из важнейших задач стратегии развития региона. Отсутствие системного развития могло привести к печальным последствиям. И сейчас, после долгой и сложной подготовки, удалось запустить целый ряд положительных изменений: строятся новые станции метро, закупаются трамваи и обновляются пути, на маршрут выходит транспорт, удобный для маломобильных и пожилых граждан. В Ворсме вместе с белорусскими партнерами начали производить собственные трамваи", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.
Он добавил, что столь масштабная программа обновления станет новой страницей в истории нижегородского электротранспорта.
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