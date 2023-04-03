Россия и Турция отработали альтернативные пути экстрадиции преступников
ГП: Россия с Турцией отработали и применяют альтернативные пути экстрадиции преступников
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия с помощью Турции отработала и применяет пути транзитной перевозки при экстрадиции граждан через третьи страны, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
«
"Благодаря тесному взаимодействию с компетентными органами Румынии удалось добиться решения о выдаче злоумышленника, доставка которого в Москву была осуществлена в январе 2023 года сотрудниками ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России транзитом через территорию Турецкой Республики. Практика транзитной перевозки выдаваемых лиц через третьи страны отработана с компетентными органами данного государства и активно применяется", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
В Генпрокуратуре добавили, что работа в сфере экстрадиции, включая поиск новых путей перевозки выданных граждан из зарубежных государств в Россию, "осуществляется с учетом складывающихся реалий".
"При этом Генеральная прокуратура РФ выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Продолжаем призывать наших партнеров к деполитизированному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках международных договоров", - сообщили в надзорном ведомстве.
В ноябре 2022 года генпрокурор Игорь Краснов во время рабочего визита в Турцию заявлял, что именно эта страна стала важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки граждан, выданных другими государствами в Россию.