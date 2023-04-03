Рейтинг@Mail.ru
Россия и Турция отработали альтернативные пути экстрадиции преступников - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:20 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/ekstraditsiya-1862554323.html
Россия и Турция отработали альтернативные пути экстрадиции преступников
Россия и Турция отработали альтернативные пути экстрадиции преступников - РИА Новости, 03.04.2023
Россия и Турция отработали альтернативные пути экстрадиции преступников
Россия с помощью Турции отработала и применяет пути транзитной перевозки при экстрадиции граждан через третьи страны, сообщили РИА Новости в Генеральной... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T08:20
2023-04-03T08:20
в мире
россия
турция
генеральная прокуратура рф
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
интерпол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2991:1682_1920x0_80_0_0_666a3399d5870422bcea7fd541166000.jpg
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия с помощью Турции отработала и применяет пути транзитной перевозки при экстрадиции граждан через третьи страны, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. В частности, как рассказали в надзорном ведомстве, один из россиян, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере, скрылся от правосудия в Румынии, где был задержан местным НЦБ Интерпола. Генеральная прокуратура РФ направила запрос об экстрадиции злоумышленника. В Генпрокуратуре добавили, что работа в сфере экстрадиции, включая поиск новых путей перевозки выданных граждан из зарубежных государств в Россию, "осуществляется с учетом складывающихся реалий". "При этом Генеральная прокуратура РФ выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Продолжаем призывать наших партнеров к деполитизированному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках международных договоров", - сообщили в надзорном ведомстве. В ноябре 2022 года генпрокурор Игорь Краснов во время рабочего визита в Турцию заявлял, что именно эта страна стала важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки граждан, выданных другими государствами в Россию.
https://ria.ru/20230403/genprokuratura-1862544928.html
https://ria.ru/20230403/zapad-1862541914.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595543624_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_856dff641eb2cdba2dc285c4a4693ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, турция, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол
В мире, Россия, Турция, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Интерпол
Россия и Турция отработали альтернативные пути экстрадиции преступников

ГП: Россия с Турцией отработали и применяют альтернативные пути экстрадиции преступников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия с помощью Турции отработала и применяет пути транзитной перевозки при экстрадиции граждан через третьи страны, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
В частности, как рассказали в надзорном ведомстве, один из россиян, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере, скрылся от правосудия в Румынии, где был задержан местным НЦБ Интерпола. Генеральная прокуратура РФ направила запрос об экстрадиции злоумышленника.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Генпрокуратура в 2023 году получила 19 отказов от Запада в выдаче граждан
Вчера, 05:15
«
"Благодаря тесному взаимодействию с компетентными органами Румынии удалось добиться решения о выдаче злоумышленника, доставка которого в Москву была осуществлена в январе 2023 года сотрудниками ФСИН России и НЦБ Интерпола МВД России транзитом через территорию Турецкой Республики. Практика транзитной перевозки выдаваемых лиц через третьи страны отработана с компетентными органами данного государства и активно применяется", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.
В Генпрокуратуре добавили, что работа в сфере экстрадиции, включая поиск новых путей перевозки выданных граждан из зарубежных государств в Россию, "осуществляется с учетом складывающихся реалий".
"При этом Генеральная прокуратура РФ выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Продолжаем призывать наших партнеров к деполитизированному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках международных договоров", - сообщили в надзорном ведомстве.
В ноябре 2022 года генпрокурор Игорь Краснов во время рабочего визита в Турцию заявлял, что именно эта страна стала важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки граждан, выданных другими государствами в Россию.
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Запад с начала года 15 раз отказал России на запросы о правовой помощи
Вчера, 03:17
 
В миреРоссияТурцияГенеральная прокуратура РФФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Интерпол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала