https://ria.ru/20230403/ekstraditsiya-1862554323.html

Россия и Турция отработали альтернативные пути экстрадиции преступников

Россия и Турция отработали альтернативные пути экстрадиции преступников - РИА Новости, 03.04.2023

Россия и Турция отработали альтернативные пути экстрадиции преступников

Россия с помощью Турции отработала и применяет пути транзитной перевозки при экстрадиции граждан через третьи страны, сообщили РИА Новости в Генеральной... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T08:20

2023-04-03T08:20

2023-04-03T08:20

в мире

россия

турция

генеральная прокуратура рф

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

интерпол

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МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Россия с помощью Турции отработала и применяет пути транзитной перевозки при экстрадиции граждан через третьи страны, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ. В частности, как рассказали в надзорном ведомстве, один из россиян, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере, скрылся от правосудия в Румынии, где был задержан местным НЦБ Интерпола. Генеральная прокуратура РФ направила запрос об экстрадиции злоумышленника. В Генпрокуратуре добавили, что работа в сфере экстрадиции, включая поиск новых путей перевозки выданных граждан из зарубежных государств в Россию, "осуществляется с учетом складывающихся реалий". "При этом Генеральная прокуратура РФ выполняет взятые на себя международные обязательства в сфере выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам. Продолжаем призывать наших партнеров к деполитизированному сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках международных договоров", - сообщили в надзорном ведомстве. В ноябре 2022 года генпрокурор Игорь Краснов во время рабочего визита в Турцию заявлял, что именно эта страна стала важнейшим звеном в процедурах экстрадиции и транзитной перевозки граждан, выданных другими государствами в Россию.

https://ria.ru/20230403/genprokuratura-1862544928.html

https://ria.ru/20230403/zapad-1862541914.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, генеральная прокуратура рф, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), интерпол