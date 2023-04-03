Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра машин
Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра выезжающих машин
Киево-Печерская лавра. Архивное фото
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Националисты, осаждающие Киево-Печерскую лавру, требуют у полиции допуска к досмотру каждого выезжающего из монастыря автомобиля, следует из присланного РИА Новости видео очевидцев.
“Настаиваем, чтобы хотя бы одного активиста допустили посмотреть, что они везут в этих машинах. То, что находится в лавре, - это достояние нашего народа, и мы имеем право знать, что находится на месте, что вывозят в Москву”, – говорит одна из сторонников выселения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из монастыря. В это время на видео националисты преграждают путь выезжающему с территории монастыря микроавтобусу, вступая в перепалки с пытающимися препятствовать им полицейскими.
“Они вывезут, эта лавра будет голая!” – кричит рядом один из осаждающих лавру националистов.
Осаждающие лавру распевают в громкоговорители гимн "Организации украинских националистов"*.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
* Запрещенная в России экстремистская организация.