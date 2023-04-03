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Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра машин - РИА Новости, 03.04.2023
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Религия
 
20:51 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/dosmotr-1862765058.html
Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра машин
Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра машин - РИА Новости, 03.04.2023
Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра машин
Националисты, осаждающие Киево-Печерскую лавру, требуют у полиции допуска к досмотру каждого выезжающего из монастыря автомобиля, следует из присланного РИА... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T20:51
2023-04-03T20:51
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
оон
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Националисты, осаждающие Киево-Печерскую лавру, требуют у полиции допуска к досмотру каждого выезжающего из монастыря автомобиля, следует из присланного РИА Новости видео очевидцев. “Настаиваем, чтобы хотя бы одного активиста допустили посмотреть, что они везут в этих машинах. То, что находится в лавре, - это достояние нашего народа, и мы имеем право знать, что находится на месте, что вывозят в Москву”, – говорит одна из сторонников выселения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из монастыря. В это время на видео националисты преграждают путь выезжающему с территории монастыря микроавтобусу, вступая в перепалки с пытающимися препятствовать им полицейскими. “Они вывезут, эта лавра будет голая!” – кричит рядом один из осаждающих лавру националистов. Осаждающие лавру распевают в громкоговорители гимн "Организации украинских националистов"*. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230402/sobor-1862511186.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра машин

Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра выезжающих машин

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Националисты, осаждающие Киево-Печерскую лавру, требуют у полиции допуска к досмотру каждого выезжающего из монастыря автомобиля, следует из присланного РИА Новости видео очевидцев.
“Настаиваем, чтобы хотя бы одного активиста допустили посмотреть, что они везут в этих машинах. То, что находится в лавре, - это достояние нашего народа, и мы имеем право знать, что находится на месте, что вывозят в Москву”, – говорит одна из сторонников выселения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из монастыря. В это время на видео националисты преграждают путь выезжающему с территории монастыря микроавтобусу, вступая в перепалки с пытающимися препятствовать им полицейскими.
В Хмельницком мужчина в военной форме устроил провокацию в кафедральном соборе УПЦ. Кадр видео
Сторонники ПЦУ захватили собор канонической УПЦ в Хмельницком, пишут СМИ
2 апреля, 20:05
“Они вывезут, эта лавра будет голая!” – кричит рядом один из осаждающих лавру националистов.
Осаждающие лавру распевают в громкоговорители гимн "Организации украинских националистов"*.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Сторонники изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В УПЦ заявили, что среди осаждающих Киево-Печерскую лавру есть сатанисты
31 марта, 21:01
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Антониу ГутеррешФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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