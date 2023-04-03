https://ria.ru/20230403/dosmotr-1862765058.html

Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра машин

Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра машин - РИА Новости, 03.04.2023

Осаждающие Киево-Печерскую лавру требуют у полиции право досмотра машин

Националисты, осаждающие Киево-Печерскую лавру, требуют у полиции допуска к досмотру каждого выезжающего из монастыря автомобиля, следует из присланного РИА... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T20:51

2023-04-03T20:51

2023-04-03T20:51

религия

украина

киев

россия

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерреш

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857249178_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e333f879c911eaca8d6ba4892e1f0b71.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Националисты, осаждающие Киево-Печерскую лавру, требуют у полиции допуска к досмотру каждого выезжающего из монастыря автомобиля, следует из присланного РИА Новости видео очевидцев. “Настаиваем, чтобы хотя бы одного активиста допустили посмотреть, что они везут в этих машинах. То, что находится в лавре, - это достояние нашего народа, и мы имеем право знать, что находится на месте, что вывозят в Москву”, – говорит одна из сторонников выселения монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) из монастыря. В это время на видео националисты преграждают путь выезжающему с территории монастыря микроавтобусу, вступая в перепалки с пытающимися препятствовать им полицейскими. “Они вывезут, эта лавра будет голая!” – кричит рядом один из осаждающих лавру националистов. Осаждающие лавру распевают в громкоговорители гимн "Организации украинских националистов"*. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пускают ее представителей в лавры. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230402/sobor-1862511186.html

https://ria.ru/20230331/satanisty-1862279697.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц