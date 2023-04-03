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Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 03.04.2023
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 22.00 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:21
2023-04-03T22:21
2023-04-03T22:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.00 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - н.п. Ласточкино – г. Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - указывает представительство в своем телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка