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Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 03.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/donetsk-1862774609.html
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 03.04.2023
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 22.00 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T22:21
2023-04-03T22:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.00 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - н.п. Ласточкино – г. Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - указывает представительство в своем телеграм-канале. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230403/ukraina-1862502168.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.00 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 20 ракет из РСЗО, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - н.п. Ласточкино – г. Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - указывает представительство в своем телеграм-канале.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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