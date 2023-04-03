https://ria.ru/20230403/donetsk-1862731701.html

В Донецке женщина подорвалась на мине "Лепесток"

В Донецке женщина подорвалась на мине "Лепесток" - РИА Новости, 03.04.2023

В Донецке женщина подорвалась на мине "Лепесток"

Мирная жительница получила ранение, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T18:15

2023-04-03T18:15

2023-04-03T18:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

петровский район

россия

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ДОНЕЦК, 3 апр - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение, подорвавшись на противопехотной мине "Лепесток" в Петровском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "Сегодня в посадке по улице Полупанова Петровского района в результате подрыва на мине "Лепесток" пострадала женщина 1976 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало об обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230403/slova-1862724122.html

https://ria.ru/20230403/pytki-1862714651.html

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