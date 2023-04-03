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Врач рассказала, как избежать состояния "голодной крови" - РИА Новости, 03.04.2023
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02:10 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/dieta-1862538983.html
Врач рассказала, как избежать состояния "голодной крови"
Врач рассказала, как избежать состояния "голодной крови" - РИА Новости, 03.04.2023
Врач рассказала, как избежать состояния "голодной крови"
Длительные интервалы между приемами пищи вредны для здоровья, предупредила врач-диетолог Анна Белоусова. В интервью радио Sputnik она объяснила, что такое... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T02:10
2023-04-03T02:10
общество
анна белоусова
здоровье - общество
диета
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Длительные интервалы между приемами пищи вредны для здоровья, предупредила врач-диетолог Анна Белоусова. В интервью радио Sputnik она объяснила, что такое "голодная кровь" и почему это состояние опасно для головного мозга.Клетки организма нуждаются в регулярном поступлении питательных веществ, в частности, глюкозы, отметила Белоусова. Максимальный промежуток времени, в течение которого можно воздерживаться от пищи без риска для здоровья, составляет 12 часов, уточнила она."Голодная кровь", содержащая недостаточное количество питательных веществ, не может обеспечивать правильное функционирование мозга, считает диетолог.По ее словам, сначала колебания уровня глюкозы в кровотоке могут привести к нарушениям настроения. "А дальше могут наступить органические последствия. Нельзя допускать длительных периодов "голодной крови"", – подчеркнула Белоусова.По этой причине не стоит отказываться от еды после шести вечера ради того, чтобы сбросить лишние килограммы, добавила диетолог."Если вы поели в шесть вечера и до утра отказались от еды, то получается очень длительный период "голодной крови". Даже если вы позавтракаете в шесть утра, то это все равно будет 12 часов без еды", – пояснила Белоусова.Есть после шести вечера "можно и нужно", уверена она. Диетолог рекомендует употреблять перед сном низкокалорийные продукты комнатной температуры, в том числе творог.
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общество, анна белоусова, здоровье - общество, диета
Общество, Анна Белоусова, Здоровье - Общество, Диета
Врач рассказала, как избежать состояния "голодной крови"

Диетолог Белоусова предупредила о вреде длительных интервалов между приемами пищи

© Depositphotos.com / karandaevИнтервальное голодание
Интервальное голодание - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Depositphotos.com / karandaev
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Длительные интервалы между приемами пищи вредны для здоровья, предупредила врач-диетолог Анна Белоусова. В интервью радио Sputnik она объяснила, что такое "голодная кровь" и почему это состояние опасно для головного мозга.
Клетки организма нуждаются в регулярном поступлении питательных веществ, в частности, глюкозы, отметила Белоусова. Максимальный промежуток времени, в течение которого можно воздерживаться от пищи без риска для здоровья, составляет 12 часов, уточнила она.
«
"Если не есть более 12 часов, то начнутся очень неблагоприятные колебания уровня глюкозы в крови. Это ничего хорошего с точки зрения эндокринологии человеку не принесет, поскольку глюкоза – это основной питательный элемент для многих клеток нашего организма, прежде всего для клеток головного мозга", – сказала Белоусова.
"Голодная кровь", содержащая недостаточное количество питательных веществ, не может обеспечивать правильное функционирование мозга, считает диетолог.
По ее словам, сначала колебания уровня глюкозы в кровотоке могут привести к нарушениям настроения. "А дальше могут наступить органические последствия. Нельзя допускать длительных периодов "голодной крови"", – подчеркнула Белоусова.
По этой причине не стоит отказываться от еды после шести вечера ради того, чтобы сбросить лишние килограммы, добавила диетолог.
"Если вы поели в шесть вечера и до утра отказались от еды, то получается очень длительный период "голодной крови". Даже если вы позавтракаете в шесть утра, то это все равно будет 12 часов без еды", – пояснила Белоусова.
Есть после шести вечера "можно и нужно", уверена она. Диетолог рекомендует употреблять перед сном низкокалорийные продукты комнатной температуры, в том числе творог.
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