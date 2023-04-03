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На Украине завели дело против священнослужителя канонической УПЦ - РИА Новости, 03.04.2023
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Религия
 
13:54 03.04.2023 (обновлено: 14:24 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/delo-1862642558.html
На Украине завели дело против священнослужителя канонической УПЦ
На Украине завели дело против священнослужителя канонической УПЦ - РИА Новости, 03.04.2023
На Украине завели дело против священнослужителя канонической УПЦ
Нацполиция завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который якобы препятствовал журналистской... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:54
2023-04-03T14:24
россия
киев
украина
страна.ua
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нацполиция завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который якобы препятствовал журналистской деятельности, пишет украинское издание Страна.ua. "Национальная полиция Украины сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ за препятствование журналистской деятельности", - говорится в сообщении. По информации издания, 30 марта на территории Киево-Печерской лавры один из священнослужителей повредил оборудование оператора, который снимал сюжет. "Священнослужителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины – препятствие профессиональной деятельности журналистов", - пишет Страна.ua. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины. Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230403/lavra-1862624536.html
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россия, киев, украина, страна.ua, ситуация вокруг упц
Россия, Киев, Украина, Страна.ua, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
На Украине завели дело против священнослужителя канонической УПЦ

На Украине завели дело против священника за препятствование журналистской деятельности

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Нацполиция завела уголовное дело против священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который якобы препятствовал журналистской деятельности, пишет украинское издание Страна.ua.
"Национальная полиция Украины сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ за препятствование журналистской деятельности", - говорится в сообщении.
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В Киево-Печерской лавре вынесли для молитвы список чудотворной иконы
Вчера, 12:54
По информации издания, 30 марта на территории Киево-Печерской лавры один из священнослужителей повредил оборудование оператора, который снимал сюжет.
"Священнослужителю сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Уголовного кодекса Украины – препятствие профессиональной деятельности журналистов", - пишет Страна.ua.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Как уточнил министр культуры Александр Ткаченко, монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую Православную церковь Украины.
Прихожане молятся на улице возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Зеленский лично отвечает за происходящее в лавре, заявили на Украине
Вчера, 12:19
Комиссия заповедника должна была начать прием объектов лавры 30 марта. Однако верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. По его словам, разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
В МИД осудили захват Киево-Печерской лавры
Вчера, 00:04
 
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