https://ria.ru/20230403/chechnya-1862577953.html

В Чечне впервые за 30 лет открыли новые залежи углеводородов

В Чечне впервые за 30 лет открыли новые залежи углеводородов - РИА Новости, 03.04.2023

В Чечне впервые за 30 лет открыли новые залежи углеводородов

Геологи научного института "Роснефть" — НТЦ" совместно с коллегами из "Грознефтегаза" (входят в группу "Роснефти") впервые за 30 лет открыли новые залежи... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T10:39

2023-04-03T10:39

2023-04-03T10:58

экономика

роснефть

нефть

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Геологи научного института "Роснефть" — НТЦ" совместно с коллегами из "Грознефтегаза" (входят в группу "Роснефти") впервые за 30 лет открыли новые залежи углеводородов на территории Чечни, сообщается на сайте корпорации."На государственный баланс запасов поставлены более 2,5 миллиона тонн нефти и один миллиард кубометров газа", — говорится в пресс-релизе.Специалисты выявили перспективные интервалы майкопских отложений на Хаян-Кортовском месторождении, которые находятся на поздней стадии разработки. Испытания скважин, как отметили в "Роснефти", проходили в сложных горно-геологических и технических условиях. В результате получены фонтаны безводной нефти дебитом более 40 кубических метров в сутки.Как отмечает компания, повышение эффективности восполнения запасов — один из ключевых элементов стратегии "Роснефть-2022". Восполнять планируется "не менее ста процентов добываемых углеводородов".

https://ria.ru/20230329/neft-1861666437.html

https://ria.ru/20230403/opek-1862539285.html

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экономика, роснефть, нефть, чеченская республика (чечня), россия