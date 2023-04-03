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Силуанов считает, что женщины чаще всего заведуют семейным бюджетом
Силуанов считает, что женщины чаще всего заведуют семейным бюджетом - РИА Новости, 03.04.2023
Силуанов считает, что женщины чаще всего заведуют семейным бюджетом
Министр финансов России Антон Силуанов в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной отметил, что хранителем семейного бюджета во многих семьях является... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:01
2023-04-03T13:01
2023-04-03T13:01
россия
антон силуанов
сбербанк россии
экономика
общество
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной отметил, что хранителем семейного бюджета во многих семьях является прекрасная половина. "Кто является хранителем очага, как говорят, - тот хранит и деньги. У меня не так часто получается по магазинам походить, хотя я это дело люблю. Поэтому кто хозяйство ведет, тот обычно и тратит. Как и во всех других семьях. Я думаю, что в большинстве семей наша лучшая половина занимается и самым дорогим, что заработали в этой жизни", - ответил он на вопрос о том, кто ведет семейный бюджет в семье министра. Также министр, комментируя вопрос о том, копил ли он в детстве, ответил: "Вы знаете, у моих друзей была (копилка - ред.), но у меня не получалось копить в детстве. Не было особо доходов". При этом Силуанов пояснил, что для того, чтобы на что-то накопить, важно желание. "Если есть цель что-то приобрести дорогостоящее - и сразу на это денег не хватает", - добавил он. Силуанов также рассказал о том, как копил во взрослом возрасте. "Министерство финансов Российской Федерации, куда я ходил (работать - ред.), располагалось на Неглинке, где сейчас налоговая служба. Выходя из метро, я проходил по Кузнецкому мосту, а там было отделение Сбербанка. Заходил утром, я помню. С каждой получки - 130 рублей тогда зарплата была - десятку клал в Сберегательную кассу. Неохота было, конечно, но с другой стороны - знаете, когда есть запас, - он все-таки душу греет. Дает такую уверенность, что, если вдруг что, - запас-то есть", - сказал он. "Поэтому надо просто иметь такой запас на разные случае жизни. Мне кажется, что это будет такой подушкой безопасности", - добавил министр.
https://ria.ru/20230403/milliardery-1862597631.html
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россия, антон силуанов, сбербанк россии, экономика, общество
Россия, Антон Силуанов, Сбербанк России, Экономика, Общество
Силуанов считает, что женщины чаще всего заведуют семейным бюджетом
Глава Минфина Силуанов: хранителем семейного бюджета является прекрасная половина
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов в беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной отметил, что хранителем семейного бюджета во многих семьях является прекрасная половина.
"Кто является хранителем очага, как говорят, - тот хранит и деньги. У меня не так часто получается по магазинам походить, хотя я это дело люблю. Поэтому кто хозяйство ведет, тот обычно и тратит. Как и во всех других семьях. Я думаю, что в большинстве семей наша лучшая половина занимается и самым дорогим, что заработали в этой жизни", - ответил он на вопрос о том, кто ведет семейный бюджет в семье министра.
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Также министр, комментируя вопрос о том, копил ли он в детстве, ответил: "Вы знаете, у моих друзей была (копилка - ред.), но у меня не получалось копить в детстве. Не было особо доходов". При этом Силуанов пояснил, что для того, чтобы на что-то накопить, важно желание. "Если есть цель что-то приобрести дорогостоящее - и сразу на это денег не хватает", - добавил он.
Силуанов также рассказал о том, как копил во взрослом возрасте. "Министерство финансов Российской Федерации, куда я ходил (работать - ред.), располагалось на Неглинке, где сейчас налоговая служба. Выходя из метро, я проходил по Кузнецкому мосту, а там было отделение Сбербанка
. Заходил утром, я помню. С каждой получки - 130 рублей тогда зарплата была - десятку клал в Сберегательную кассу. Неохота было, конечно, но с другой стороны - знаете, когда есть запас, - он все-таки душу греет. Дает такую уверенность, что, если вдруг что, - запас-то есть", - сказал он.
"Поэтому надо просто иметь такой запас на разные случае жизни. Мне кажется, что это будет такой подушкой безопасности", - добавил министр.
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