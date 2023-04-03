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Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками - РИА Новости, 03.04.2023
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15:36 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/bpla-1862675111.html
Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками
Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками - РИА Новости, 03.04.2023
Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками
Инициативу о наделении крупных компаний правом защищать от беспилотников (БПЛА) объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) могут оформить... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T15:36
2023-04-03T15:36
технологии
россия
максут шадаев
александр хинштейн
василий пискарев
госдума рф
единая россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инициативу о наделении крупных компаний правом защищать от беспилотников (БПЛА) объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) могут оформить поправками к законопроекту, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Поддерживаю инициативу Минцифры - наделить крупные компании правом защищать от беспилотников объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Уже обсуждали с министром Максутом Шадаевым эту проблему. Сошлись во мнении, что ее можно решить путем поправок к второму чтению к нашему законопроекту о борьбе с беспилотниками во всех сферах", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале. В Госдуму 28 марта внесли проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Авторами инициативы выступили в том числе Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты "Единой России". Как объясняется в пояснительной записке, законопроект предлагает расширить полномочия Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, ГУ СП при президенте РФ по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов, то есть наземных, подземных и водных. В пояснительной записке к проекту сказано, что такое пресечение будет осуществляться также путем уничтожения БПЛА или повреждения, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.
https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html
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технологии, россия, максут шадаев, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Госдума РФ, Единая Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками

Хинштейн: право компаний защищать от БПЛА критические объекты могут оформить поправками

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инициативу о наделении крупных компаний правом защищать от беспилотников (БПЛА) объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) могут оформить поправками к законопроекту, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
"Поддерживаю инициативу Минцифры - наделить крупные компании правом защищать от беспилотников объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Уже обсуждали с министром Максутом Шадаевым эту проблему. Сошлись во мнении, что ее можно решить путем поправок к второму чтению к нашему законопроекту о борьбе с беспилотниками во всех сферах", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
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В Госдуму 28 марта внесли проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Авторами инициативы выступили в том числе Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты "Единой России".
Как объясняется в пояснительной записке, законопроект предлагает расширить полномочия Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, ГУ СП при президенте РФ по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов, то есть наземных, подземных и водных.
В пояснительной записке к проекту сказано, что такое пресечение будет осуществляться также путем уничтожения БПЛА или повреждения, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.
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ТехнологииРоссияМаксут ШадаевАлександр ХинштейнВасилий ПискаревГосдума РФЕдиная РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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