https://ria.ru/20230403/bpla-1862675111.html

Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками

Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками - РИА Новости, 03.04.2023

Право на защиту объектов компаний от БПЛА могут оформить поправками

Инициативу о наделении крупных компаний правом защищать от беспилотников (БПЛА) объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) могут оформить... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T15:36

2023-04-03T15:36

2023-04-03T15:36

технологии

россия

максут шадаев

александр хинштейн

василий пискарев

госдума рф

единая россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Инициативу о наделении крупных компаний правом защищать от беспилотников (БПЛА) объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) могут оформить поправками к законопроекту, сообщил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Поддерживаю инициативу Минцифры - наделить крупные компании правом защищать от беспилотников объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Уже обсуждали с министром Максутом Шадаевым эту проблему. Сошлись во мнении, что ее можно решить путем поправок к второму чтению к нашему законопроекту о борьбе с беспилотниками во всех сферах", - написал Хинштейн в своём телеграм-канале. В Госдуму 28 марта внесли проект, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников в зоне своей ответственности. Авторами инициативы выступили в том числе Хинштейн, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев и другие депутаты "Единой России". Как объясняется в пояснительной записке, законопроект предлагает расширить полномочия Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН, ГУ СП при президенте РФ по пресечению использования не только беспилотных летательных аппаратов, но и беспилотных аппаратов (робототехнических комплексов) всех видов, то есть наземных, подземных и водных. В пояснительной записке к проекту сказано, что такое пресечение будет осуществляться также путем уничтожения БПЛА или повреждения, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления.

https://ria.ru/20230328/pvo-1861344081.html

https://ria.ru/20230315/bespilotnik-1858002123.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, максут шадаев, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф, единая россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)