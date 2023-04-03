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Источник: компаниям в России могут разрешить защиту от БПЛА техсредствами - РИА Новости, 03.04.2023
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03:13 03.04.2023 (обновлено: 03:14 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/bpla-1862541761.html
Источник: компаниям в России могут разрешить защиту от БПЛА техсредствами
Источник: компаниям в России могут разрешить защиту от БПЛА техсредствами - РИА Новости, 03.04.2023
Источник: компаниям в России могут разрешить защиту от БПЛА техсредствами
Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T03:13
2023-04-03T03:14
андрей воробьев
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству. В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не был задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. В марте брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", входящей в инфраструктуру нефтепровода "Дружба".
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андрей воробьев, александр богомаз, россия
Андрей Воробьев, Александр Богомаз, Россия
Источник: компаниям в России могут разрешить защиту от БПЛА техсредствами

Минцифры обсуждает предоставление компаниям права защиты от БПЛА радиоэлектроникой

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству.
«
"Минцифры обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для пресечения функционирования беспилотных аппаратов с целью защиты своих объектов", - сказал собеседник агентства.
В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не был задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
В марте брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", входящей в инфраструктуру нефтепровода "Дружба".
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