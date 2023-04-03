https://ria.ru/20230403/bpla-1862541761.html

Источник: компаниям в России могут разрешить защиту от БПЛА техсредствами

Источник: компаниям в России могут разрешить защиту от БПЛА техсредствами - РИА Новости, 03.04.2023

Источник: компаниям в России могут разрешить защиту от БПЛА техсредствами

Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T03:13

2023-04-03T03:13

2023-04-03T03:14

андрей воробьев

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Минцифры России обсуждает законодательную возможность дать крупным компаниям право использовать радиоэлектронные средства для защиты своих объектов от беспилотников, сообщил РИА Новости источник, близкий к правительству. В конце февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не был задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции. В марте брянский губернатор Александр Богомаз сообщил об атаке украинским беспилотником территории нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", входящей в инфраструктуру нефтепровода "Дружба".

https://ria.ru/20230326/zaschita-1860791018.html

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андрей воробьев, александр богомаз, россия