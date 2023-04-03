https://ria.ru/20230403/bomba-1862721758.html
В Нидерландах могли повредить атомную бомбу из США, заявили ученые
В Нидерландах могли повредить атомную бомбу из США, заявили ученые - РИА Новости, 03.04.2023
В Нидерландах могли повредить атомную бомбу из США, заявили ученые
Ядерную бомбу из США могли повредить на авиабазе в Нидерландах, об этом говорит снимок из прошлогодней студенческой методички, заявила Федерация американских... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:45
2023-04-03T17:45
2023-04-03T18:47
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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Ядерную бомбу из США могли повредить на авиабазе в Нидерландах, об этом говорит снимок из прошлогодней студенческой методички, заявила Федерация американских ученых (FAS)."На фотографии, опубликованной в методичке для студентов лаборатории Лос-Аламос в 2022 году, четыре человека осматривают то, что может быть поврежденной ядерной бомбой B-61", — говорится в публикации на сайте FAS.Как указывается, "если изображение действительно связано с поврежденным ядерным оружием, это будет первый публично известный случай недавнего происшествия с ядерным оружием на базе в Европе". Изучившие прошлогодний снимок авторы материала не указывают, почему, по их мнению, изображение ядерной бомбы, тем более поврежденной, попало в открытый доступ. Как отметили в FAS, в прошлогодней апрельской 63-страничной публикации лаборатории "не сообщается, где была сделана фотография, но похоже, что кадр запечатлел внутреннюю часть защитного авиационного укрытия на авиабазе Волкель в Нидерландах". "Следует подчеркнуть, что нет официальных подтверждений, что снимок был сделан на авиабазе Волкель, что изогнутая ракета B-61 является настоящим оружием, а не муляжом или что повреждение произошло в результате случайности, а не тренировочного моделирования", — добавили в федерации.Фотография описана как изображение с четырьмя людьми, осматривающими изогнувшуюся ракету, у двоих нашивки отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Место удалось "рассекретить" по потолочным лампам и куску стены, следует из публикации.
https://ria.ru/20221215/bomby-1838757106.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, нидерланды
В Нидерландах могли повредить атомную бомбу из США, заявили ученые
FAS: в результате аварии на авиабазе в Нидерландах могла пострадать ядерная бомба из США
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости.
Ядерную бомбу из США могли повредить на авиабазе в Нидерландах, об этом говорит снимок из прошлогодней студенческой методички, заявила
Федерация американских ученых (FAS).
"На фотографии, опубликованной в методичке для студентов лаборатории Лос-Аламос в 2022 году, четыре человека осматривают то, что может быть поврежденной ядерной бомбой B-61", — говорится в публикации
на сайте FAS.
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Как указывается, "если изображение действительно связано с поврежденным ядерным оружием, это будет первый публично известный случай недавнего происшествия с ядерным оружием на базе в Европе".
Изучившие прошлогодний снимок авторы материала не указывают, почему, по их мнению, изображение ядерной бомбы, тем более поврежденной, попало в открытый доступ. Как отметили в FAS, в прошлогодней апрельской 63-страничной публикации лаборатории "не сообщается, где была сделана фотография, но похоже, что кадр запечатлел внутреннюю часть защитного авиационного укрытия на авиабазе Волкель в Нидерландах".
"Следует подчеркнуть, что нет официальных подтверждений, что снимок был сделан на авиабазе Волкель, что изогнутая ракета B-61 является настоящим оружием, а не муляжом или что повреждение произошло в результате случайности, а не тренировочного моделирования", — добавили в федерации.
Фотография описана как изображение с четырьмя людьми, осматривающими изогнувшуюся ракету, у двоих нашивки отдела по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Место удалось "рассекретить" по потолочным лампам и куску стены, следует из публикации.
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