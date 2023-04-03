https://ria.ru/20230403/blokirovka-1862773194.html

МИД России объяснил блокировку счетов Института Гете

МИД России объяснил блокировку счетов Института Гете - РИА Новости, 03.04.2023

МИД России объяснил блокировку счетов Института Гете

Блокировка банковских счетов Института Гете в России - соразмерный ответ на блокировку счетов Русского дома в Берлине, Москва неоднократно предупреждала ФРГ о... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T22:06

2023-04-03T22:06

2023-04-03T22:06

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россия

москва

германия

мария захарова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Блокировка банковских счетов Института Гете в России - соразмерный ответ на блокировку счетов Русского дома в Берлине, Москва неоднократно предупреждала ФРГ о неизбежности ответных действий, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Гёте-Институт в Москве сообщил на своём сайте, что по техническим причинам отменил языковые экзамены на ближайшие даты. Сертификаты учебного заведения давали россиянам возможность получить рабочую или учебную визу. В МИД Германии отмечали, что правительство страны находится в контакте с российским отделением Гёте-Института после блокировки его счета. "Введение в отношении филиалов Института имени Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске упомянутых ограничительных мер является соразмерным ответом на блокировку властями ФРГ в декабре 2022 года банковских счетов Российского дома науки и культуры в Берлине (РДНК)", - указала Захарова. По ее словам, "российская сторона неоднократно на протяжении нескольких месяцев предупреждала о неизбежности совершения подобных действий, если власти Германии не прекратят оказывать административно- политическое давление на РДНК в нарушение Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Республики Германия о деятельности культурно-информационных центров от 4 февраля 2011 года". "В Берлине, однако, предпочли проигнорировать наши недвусмысленные предостережения",- добавила она. "В нынешних условиях банковские счета Института имени Гёте в России могли бы быть разблокированы только после полной и безусловной "разморозки" банковских счетов РДНК",- заключила Захарова.

https://ria.ru/20230403/krizis-1862503815.html

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в мире, россия, москва, германия, мария захарова, санкции в отношении россии