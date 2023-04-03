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Уровень безработицы в Якутии опустился до рекордных 5,8 процента - РИА Новости, 03.04.2023
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16:21 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/bezrabotitsa-1862689630.html
Уровень безработицы в Якутии опустился до рекордных 5,8 процента
Уровень безработицы в Якутии опустился до рекордных 5,8 процента - РИА Новости, 03.04.2023
Уровень безработицы в Якутии опустился до рекордных 5,8 процента
Уровень безработицы в Якутии с 2000 года опустился до рекордных 5,8%, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:21
2023-04-03T16:21
республика саха (якутия)
безработица
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в Якутии с 2000 года опустился до рекордных 5,8%, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики. Отмечается, что, по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики, безработица в Якутии достигла исторического минимума за период наблюдения с 2000 года. За 2018 год уровень безработицы составил 6,9%, за 2019 год - 6,9%, за 2020 год – 7,4%, за 2021 год – 6,9%. "По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель снизился на 1,5 процентных пункта (в декабре 2021 года – феврале 2022 года уровень безработицы составил 7,3%)", - добавили в ведомстве.
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Республика Саха (Якутия), Безработица, Россия, Республика Саха (Якутия)

Уровень безработицы в Якутии опустился до рекордных 5,8 процента

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий. Архивное фото
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ЯКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в Якутии с 2000 года опустился до рекордных 5,8%, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики.
«
"До рекордных 5,8% опустился уровень безработицы в Якутии за декабрь 2022 года – февраль 2023 года", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что, по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики, безработица в Якутии достигла исторического минимума за период наблюдения с 2000 года. За 2018 год уровень безработицы составил 6,9%, за 2019 год - 6,9%, за 2020 год – 7,4%, за 2021 год – 6,9%.
"По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель снизился на 1,5 процентных пункта (в декабре 2021 года – феврале 2022 года уровень безработицы составил 7,3%)", - добавили в ведомстве.
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