https://ria.ru/20230403/bezrabotitsa-1862689630.html

Уровень безработицы в Якутии опустился до рекордных 5,8 процента

Уровень безработицы в Якутии опустился до рекордных 5,8 процента - РИА Новости, 03.04.2023

Уровень безработицы в Якутии опустился до рекордных 5,8 процента

Уровень безработицы в Якутии с 2000 года опустился до рекордных 5,8%, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:21

2023-04-03T16:21

2023-04-03T16:21

республика саха (якутия)

безработица

россия

республика саха (якутия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768408720_0:21:2000:1146_1920x0_80_0_0_35e62c162ea45f7419c1decc84a79e1c.jpg

ЯКУТСК, 3 апр - РИА Новости. Уровень безработицы в Якутии с 2000 года опустился до рекордных 5,8%, сообщает пресс-служба регионального министерства экономики. Отмечается, что, по данным территориального органа федеральной службы государственной статистики, безработица в Якутии достигла исторического минимума за период наблюдения с 2000 года. За 2018 год уровень безработицы составил 6,9%, за 2019 год - 6,9%, за 2020 год – 7,4%, за 2021 год – 6,9%. "По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель снизился на 1,5 процентных пункта (в декабре 2021 года – феврале 2022 года уровень безработицы составил 7,3%)", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230401/yakutiya-1862389674.html

россия

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

безработица, россия, республика саха (якутия)