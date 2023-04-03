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В Брянской области взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию МВД - РИА Новости, 03.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:24 03.04.2023 (обновлено: 23:26 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/bespilotnik-1862779566.html
В Брянской области взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию МВД
В Брянской области взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию МВД - РИА Новости, 03.04.2023
В Брянской области взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию МВД
Взрывное устройство сброшено с помощью беспилотника на территорию вблизи здания УМВД в Севском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T23:24
2023-04-03T23:26
специальная военная операция на украине
происшествия
севский район
брянская область
брянский район
александр богомаз
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БРЯНСК, 3 апр - РИА Новости. Взрывное устройство сброшено с помощью беспилотника на территорию вблизи здания УМВД в Севском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Еще одна атака украинских националистов совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Оперативные службы работают на месте. Ранее губернатор сообщил об атаке беспилотника, в результате которой было повреждено здание военкомата в Севском районе Брянской области. Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов неоднократно осуществляли атаки на территорию Брянской области: на Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля российские системы ПВО ВС отразили атаку сразу девяти летательных аппаратов над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать.
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севский район
брянская область
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происшествия, севский район, брянская область, брянский район, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Севский район, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз
В Брянской области взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию МВД

Богомаз: к зданию МВД в Брянской области с беспилотника сбросили взрывное устройство

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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БРЯНСК, 3 апр - РИА Новости. Взрывное устройство сброшено с помощью беспилотника на территорию вблизи здания УМВД в Севском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Еще одна атака украинских националистов совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Оперативные службы работают на месте.
Ранее губернатор сообщил об атаке беспилотника, в результате которой было повреждено здание военкомата в Севском районе Брянской области.
Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов неоднократно осуществляли атаки на территорию Брянской области: на Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля российские системы ПВО ВС отразили атаку сразу девяти летательных аппаратов над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевский районБрянская областьБрянский районАлександр Богомаз
 
 
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