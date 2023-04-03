https://ria.ru/20230403/bespilotnik-1862779566.html

В Брянской области взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию МВД

В Брянской области взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию МВД - РИА Новости, 03.04.2023

В Брянской области взрывное устройство сбросили с беспилотника к зданию МВД

Взрывное устройство сброшено с помощью беспилотника на территорию вблизи здания УМВД в Севском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T23:24

2023-04-03T23:24

2023-04-03T23:26

специальная военная операция на украине

происшествия

севский район

брянская область

брянский район

александр богомаз

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БРЯНСК, 3 апр - РИА Новости. Взрывное устройство сброшено с помощью беспилотника на территорию вблизи здания УМВД в Севском районе Брянской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Еще одна атака украинских националистов совершена на Севский район. С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Оперативные службы работают на месте. Ранее губернатор сообщил об атаке беспилотника, в результате которой было повреждено здание военкомата в Севском районе Брянской области. Украинские военные с помощью беспилотных летательных аппаратов неоднократно осуществляли атаки на территорию Брянской области: на Климовский, Суражский, Брянский районы. В начале февраля российские системы ПВО ВС отразили атаку сразу девяти летательных аппаратов над территорией Стародубского района, серьезных последствий удалось избежать.

https://ria.ru/20230403/bpla-1862675111.html

севский район

брянская область

брянский район

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происшествия, севский район, брянская область, брянский район, александр богомаз