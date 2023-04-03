https://ria.ru/20230403/bayden-1862780702.html

"Где ты, Джейкоб?" Байден прервал выступление, потеряв чиновника

"Где ты, Джейкоб?" Байден прервал выступление, потеряв чиновника - РИА Новости, 03.04.2023

"Где ты, Джейкоб?" Байден прервал выступление, потеряв чиновника

Президент США Джо Байден во время выступления на предприятии в Миннесоте внезапно прервался, чтобы найти мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея. Трансляцию вел... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T23:41

2023-04-03T23:41

2023-04-03T23:41

в мире

сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862779843_82:0:1175:615_1920x0_80_0_0_75655ae3f4e25c31f16ec90959b5c681.jpg

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на предприятии в Миннесоте внезапно прервался, чтобы найти мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея. Трансляцию вел телеканал Fox Business."Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю", — растерянно произнес американский лидер.Несмотря на обращение Байдена, Фрей так и не откликнулся. Его также не было и среди политиков, участвовавших в мероприятии.На странную реплику Байдена обратил внимание в Twitter Национальный комитет Республиканской партии (RNC).Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы. Например, в прошлый вторник Байден без видимой на то причины встал на колени для совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. А незадолго до речи на камеры попал подробный инструктаж президента: ему сказали стоять на синей отметке на асфальте и не сходить с нее.

https://ria.ru/20230401/politika-1862282849.html

https://ria.ru/20230331/bayden-1862006808.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, джо байден