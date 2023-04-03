https://ria.ru/20230403/bayden-1862780702.html
"Где ты, Джейкоб?" Байден прервал выступление, потеряв чиновника
"Где ты, Джейкоб?" Байден прервал выступление, потеряв чиновника - РИА Новости, 03.04.2023
"Где ты, Джейкоб?" Байден прервал выступление, потеряв чиновника
Президент США Джо Байден во время выступления на предприятии в Миннесоте внезапно прервался, чтобы найти мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея. Трансляцию вел... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T23:41
2023-04-03T23:41
2023-04-03T23:41
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден во время выступления на предприятии в Миннесоте внезапно прервался, чтобы найти мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея. Трансляцию вел телеканал Fox Business."Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю", — растерянно произнес американский лидер.Несмотря на обращение Байдена, Фрей так и не откликнулся. Его также не было и среди политиков, участвовавших в мероприятии.На странную реплику Байдена обратил внимание в Twitter Национальный комитет Республиканской партии (RNC).Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы. Например, в прошлый вторник Байден без видимой на то причины встал на колени для совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине. А незадолго до речи на камеры попал подробный инструктаж президента: ему сказали стоять на синей отметке на асфальте и не сходить с нее.
https://ria.ru/20230401/politika-1862282849.html
https://ria.ru/20230331/bayden-1862006808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
"Где ты, Джейкоб?" Байден прервал выступление, потеряв чиновника
Байден потерял мэра Миннеаполиса Фрея во время выступления на заводе в Миннесоте
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Президент США Джо Байден во время выступления на предприятии в Миннесоте внезапно прервался, чтобы найти мэра города Миннеаполис Джейкоба Фрея. Трансляцию вел телеканал Fox Business
.
"Мэры городов-побратимов тоже здесь. Джейкоб Фрей из Миннеаполиса. Где ты, Джейкоб? Он был здесь. Думаю, он был в курсе, что я выступаю", — растерянно произнес американский лидер.
Последняя ставка Байдена уже сделана
Несмотря на обращение Байдена, Фрей так и не откликнулся. Его также не было и среди политиков, участвовавших в мероприятии.
На странную реплику Байдена обратил внимание в Twitter Национальный комитет Республиканской партии (RNC).
Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории. Он регулярно попадает в нелепые ситуации и допускает ляпы.
Например, в прошлый вторник Байден без видимой на то причины встал на колени для совместной фотографии с рабочими после выступления на предприятии по производству полупроводников в Северной Каролине
. А незадолго до речи на камеры попал подробный инструктаж президента: ему сказали стоять на синей отметке на асфальте и не сходить с нее.
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