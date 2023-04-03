Рейтинг@Mail.ru
Омская школьница сломала ногу в батутном центре - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/batut-1862659038.html
Омская школьница сломала ногу в батутном центре
Омская школьница сломала ногу в батутном центре - РИА Новости, 03.04.2023
Омская школьница сломала ногу в батутном центре
Омская прокуратура начала проверку из-за школьницы, которая сломала ногу в батутном центре, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T14:48
2023-04-03T14:48
происшествия
омск
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Омская прокуратура начала проверку из-за школьницы, которая сломала ногу в батутном центре, рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 30 марта в батутном центре Gravity на улице Герцена в Омске. Информация о случившемся появилась в СМИ. В связи с этим СУСК РФ по Омской области организовал доследственную проверку. Также родители девочки обратились с заявлением в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются. После проведения доследственной проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Корреспонденту РИА Новости в батутном центре рассказали, что инструкторы оказали первую помощь девочке и вызвали скорую помощь. Администрация Gravity связалась с родителями ребенка и хочет оказать им помощь в ее лечении.
https://ria.ru/20230123/batut-1846871483.html
омск
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, омская область
Происшествия, Омск, Омская область
Омская школьница сломала ногу в батутном центре

В Омске школьница сломала ногу в батутном парке Gravity

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Омская прокуратура начала проверку из-за школьницы, которая сломала ногу в батутном центре, рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 30 марта в батутном центре Gravity на улице Герцена в Омске. Информация о случившемся появилась в СМИ. В связи с этим СУСК РФ по Омской области организовал доследственную проверку. Также родители девочки обратились с заявлением в полицию.
«
"Установлено, что в дневное время 30 марта девочка во время прыжков на батуте упала, получив травму в виде перелома ноги. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности детей при использовании спортивного оборудования в деятельности батутного центра", - сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства произошедшего выясняются. После проведения доследственной проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Корреспонденту РИА Новости в батутном центре рассказали, что инструкторы оказали первую помощь девочке и вызвали скорую помощь. Администрация Gravity связалась с родителями ребенка и хочет оказать им помощь в ее лечении.
Водитель машины скорой помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
В Петербурге девочка получила травму позвоночника в батутном парке
23 января, 17:13
 
ПроисшествияОмскОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала