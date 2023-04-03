https://ria.ru/20230403/batut-1862659038.html

Омская школьница сломала ногу в батутном центре

Омская школьница сломала ногу в батутном центре - РИА Новости, 03.04.2023

Омская школьница сломала ногу в батутном центре

Омская прокуратура начала проверку из-за школьницы, которая сломала ногу в батутном центре, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T14:48

2023-04-03T14:48

2023-04-03T14:48

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Омская прокуратура начала проверку из-за школьницы, которая сломала ногу в батутном центре, рассказали в пресс-службе ведомства. Инцидент произошел 30 марта в батутном центре Gravity на улице Герцена в Омске. Информация о случившемся появилась в СМИ. В связи с этим СУСК РФ по Омской области организовал доследственную проверку. Также родители девочки обратились с заявлением в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются. После проведения доследственной проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Корреспонденту РИА Новости в батутном центре рассказали, что инструкторы оказали первую помощь девочке и вызвали скорую помощь. Администрация Gravity связалась с родителями ребенка и хочет оказать им помощь в ее лечении.

https://ria.ru/20230123/batut-1846871483.html

омск

омская область

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск, омская область