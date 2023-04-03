Омская школьница сломала ногу в батутном центре
В Омске школьница сломала ногу в батутном парке Gravity
Скорая помощь. Архивное фото
ОМСК, 3 апр - РИА Новости. Омская прокуратура начала проверку из-за школьницы, которая сломала ногу в батутном центре, рассказали в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел 30 марта в батутном центре Gravity на улице Герцена в Омске. Информация о случившемся появилась в СМИ. В связи с этим СУСК РФ по Омской области организовал доследственную проверку. Также родители девочки обратились с заявлением в полицию.
«
"Установлено, что в дневное время 30 марта девочка во время прыжков на батуте упала, получив травму в виде перелома ноги. В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности детей при использовании спортивного оборудования в деятельности батутного центра", - сообщили в пресс-службе.
Обстоятельства произошедшего выясняются. После проведения доследственной проверки решат, нужно ли возбуждать уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Корреспонденту РИА Новости в батутном центре рассказали, что инструкторы оказали первую помощь девочке и вызвали скорую помощь. Администрация Gravity связалась с родителями ребенка и хочет оказать им помощь в ее лечении.