Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 03.04.2023 (обновлено: 14:07 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/avdeevka-1862636416.html
Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении - РИА Новости, 03.04.2023
Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении
Российские подразделения продвигаются в направлении Авдеевки, ситуация для ВСУ сложная, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:34
2023-04-03T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836270980_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_ee9c303e41fc714b807875870e423f67.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются в направлении Авдеевки, ситуация для ВСУ сложная, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что российские войска наступают и продвигаются. Авдеевка находится под контролем Киева, это хорошо укрепленный город, откуда ВСУ обстреливают Донецк.В конце марта экс-командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют здесь успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, Авдеевка уже наполовину находится в кольце.
https://ria.ru/20230328/avdeevka-1861144679.html
авдеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/04/1836270980_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1b26e7b30114f087515a9ad2544f9aab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении

Пушилин заявил, что российские подразделения успешно блокируют дороги на Авдеевку

© РИА Новости / Андрей КоцВ серой зоне на Авдеевском направлении
В серой зоне на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
В серой зоне на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются в направлении Авдеевки, ситуация для ВСУ сложная, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
«

"Пока говорить об оперативном окружении преждевременно, но создается ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника. Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит", — сказал руководитель региона.

Он подчеркнул, что российские войска наступают и продвигаются.
Авдеевка находится под контролем Киева, это хорошо укрепленный город, откуда ВСУ обстреливают Донецк.
В конце марта экс-командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют здесь успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, Авдеевка уже наполовину находится в кольце.
Украинские солдаты с самоходной гаубицей CAESAR возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Пушилин назвал ситуацию в Авдеевке критической для Киева
28 марта, 10:22
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала