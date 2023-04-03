https://ria.ru/20230403/avdeevka-1862636416.html
Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении
Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении - РИА Новости, 03.04.2023
Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении
Российские подразделения продвигаются в направлении Авдеевки, ситуация для ВСУ сложная, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T13:34
2023-04-03T13:34
2023-04-03T14:07
специальная военная операция на украине
безопасность
авдеевка
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются в направлении Авдеевки, ситуация для ВСУ сложная, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что российские войска наступают и продвигаются. Авдеевка находится под контролем Киева, это хорошо укрепленный город, откуда ВСУ обстреливают Донецк.В конце марта экс-командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют здесь успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, Авдеевка уже наполовину находится в кольце.
https://ria.ru/20230328/avdeevka-1861144679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении
Пушилин заявил, что российские подразделения успешно блокируют дороги на Авдеевку