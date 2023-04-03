https://ria.ru/20230403/avdeevka-1862636416.html

Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении

Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении - РИА Новости, 03.04.2023

Пушилин сообщил о крайне сложной для ВСУ ситуации на Авдеевском направлении

Российские подразделения продвигаются в направлении Авдеевки, ситуация для ВСУ сложная, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T13:34

2023-04-03T13:34

2023-04-03T14:07

специальная военная операция на украине

безопасность

авдеевка

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения продвигаются в направлении Авдеевки, ситуация для ВСУ сложная, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". Он подчеркнул, что российские войска наступают и продвигаются. Авдеевка находится под контролем Киева, это хорошо укрепленный город, откуда ВСУ обстреливают Донецк.В конце марта экс-командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют здесь успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, Авдеевка уже наполовину находится в кольце.

https://ria.ru/20230328/avdeevka-1861144679.html

авдеевка

донецкая народная республика

россия

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Кирилл Волков

безопасность, авдеевка, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, ситуация в днр и лнр