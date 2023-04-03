https://ria.ru/20230403/ataka-1862772651.html

Запад не хочет знать виновных в атаке на "Северные потоки", пишут СМИ

Запад не хочет знать виновных в атаке на "Северные потоки", пишут СМИ - РИА Новости, 03.04.2023

Запад не хочет знать виновных в атаке на "Северные потоки", пишут СМИ

Западные чиновники не сильно заинтересованы в поиске организаторов атаки на "Северные потоки", чтобы не получить неудобный ответ, пишет газета Washington Post. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T22:01

2023-04-03T22:01

2023-04-03T22:01

в мире

европа

украина

нато

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Западные чиновники не сильно заинтересованы в поиске организаторов атаки на "Северные потоки", чтобы не получить неудобный ответ, пишет газета Washington Post. "При всей интриге вокруг того, кто совершил подрыв трубопровода, некоторые западные чиновники не так уж сильно хотят это выяснить", - пишет газета. По словам высокопоставленного европейского дипломата, на встречах политиков из стран Европы и НАТО решили, что не станут затрагивать тему Северного потока. "Лидеры не видят большой пользы в том, чтобы копать слишком глубоко и найти неудобный ответ", - приводит газета слова дипломата, которые в целом повторяют мнение нескольких коллег из других стран, заявивших, что им лучше не иметь дело с возможной причастностью Украины или союзников к атаке.

https://ria.ru/20230403/yakhta-1862764749.html

европа

украина

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в мире, европа, украина, нато, северный поток, авария на "северных потоках"