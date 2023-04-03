Рейтинг@Mail.ru
СМИ: западные чиновники не назвали виновных в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/ataka-1862770093.html
СМИ: западные чиновники не назвали виновных в атаке на "Северные потоки"
СМИ: западные чиновники не назвали виновных в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: западные чиновники не назвали виновных в атаке на "Северные потоки"
Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на "Северные потоки", пишет газета Washington Post. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T21:42
2023-04-03T21:42
в мире
европа
россия
сша
владимир путин
алексей миллер
генеральная прокуратура рф
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:258:948:791_1920x0_80_0_0_6c7884137de71771c655376efce7a985.jpg
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на "Северные потоки", пишет газета Washington Post. "Официальные лица США и Европы заявили, что до сих пор точно не знают, кто стоит за подводной атакой. Но некоторые заявили, что разделяют немецкий скептицизм по поводу того, что команда из шести человек на одной парусной яхте заложила сотни фунтов взрывчатки, которая вывела из строя "Северный поток 1" и часть "Северного потока 2", - говорится в сообщении газеты. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.
https://ria.ru/20230403/yakhta-1862764749.html
https://ria.ru/20230401/sotrudnichestvo-1862341824.html
европа
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:200:940:905_1920x0_80_0_0_dad005318388f47ef0f36afc03a2b0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, сша, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, Европа, Россия, США, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
СМИ: западные чиновники не назвали виновных в атаке на "Северные потоки"

WP: чиновники США и ЕС заявили, что не знают, кто стоит за атакой на "Северные потоки"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на "Северные потоки", пишет газета Washington Post.
"Официальные лица США и Европы заявили, что до сих пор точно не знают, кто стоит за подводной атакой. Но некоторые заявили, что разделяют немецкий скептицизм по поводу того, что команда из шести человек на одной парусной яхте заложила сотни фунтов взрывчатки, которая вывела из строя "Северный поток 1" и часть "Северного потока 2", - говорится в сообщении газеты.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
СМИ: следствие в Германии раскрыло новые детали атаки на "Северные потоки"
Вчера, 20:47
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании.
Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках"
1 апреля, 12:55
 
В миреЕвропаРоссияСШАВладимир ПутинАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала