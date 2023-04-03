https://ria.ru/20230403/ataka-1862770093.html

СМИ: западные чиновники не назвали виновных в атаке на "Северные потоки"

СМИ: западные чиновники не назвали виновных в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ: западные чиновники не назвали виновных в атаке на "Северные потоки"

Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на "Северные потоки", пишет газета Washington Post. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T21:42

2023-04-03T21:42

2023-04-03T21:42

в мире

европа

россия

сша

владимир путин

алексей миллер

генеральная прокуратура рф

газпром

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на "Северные потоки", пишет газета Washington Post. "Официальные лица США и Европы заявили, что до сих пор точно не знают, кто стоит за подводной атакой. Но некоторые заявили, что разделяют немецкий скептицизм по поводу того, что команда из шести человек на одной парусной яхте заложила сотни фунтов взрывчатки, которая вывела из строя "Северный поток 1" и часть "Северного потока 2", - говорится в сообщении газеты. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт. Ранее немецкое издание Spiegel назвало модель и курс следования яхты "Андромеда" (Andromeda), которая, предположительно, была использована в ходе подготовки теракта на "Северных потоках". Портом приписки яхты является Бреге на острове Рюген. Spiegel сообщал, что 15-метровая яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Издание также публиковало фото яхты. Свой путь, как писало издание, судно начало из порта Росток-Варнемюнде, после чего пришвартовалось ненадолго у находящегося на севере острова порта Вик.

https://ria.ru/20230403/yakhta-1862764749.html

https://ria.ru/20230401/sotrudnichestvo-1862341824.html

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в мире, европа, россия, сша, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"