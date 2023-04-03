СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки"
WP: Запад допустил причастность Польши и Украины к атаке на "Северные потоки"
© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Некоторые западные чиновники обсуждают возможное участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки", сообщила газета The Washington Post.
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"Основываясь на первоначальных выводах Германии, чиновники негласно обсуждают потенциальное участие польского или украинского правительства в нападении. Некоторые заявили, что у Польши, возможно, был мотив, с учетом того что она была одним из наиболее ярых критиков проекта "Северный поток" с момента его появления в конце 1990-х", — говорится в публикации.
Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна не имеет отношения к диверсии.
"Виной всему может быть российская игра. <...> Польша не имеет никакого отношения к этому (нападению. — Прим. ред.)", — привело издание слова чиновника.
Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на газопроводы, добавила газета.
В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время натовских учений американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.