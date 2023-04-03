https://ria.ru/20230403/ataka-1862767945.html

СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки"

СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 03.04.2023

СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки"

Некоторые западные чиновники обсуждают возможное участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки", сообщила газета The Washington Post. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T21:14

2023-04-03T21:14

2023-04-03T22:48

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германия

польша

россия

марчин пшидач

владимир путин

алексей миллер

генеральная прокуратура рф

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ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Некоторые западные чиновники обсуждают возможное участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки", сообщила газета The Washington Post.Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна не имеет отношения к диверсии."Виной всему может быть российская игра. <...> Польша не имеет никакого отношения к этому (нападению. — Прим. ред.)", — привело издание слова чиновника.Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на газопроводы, добавила газета.При этом западные чиновники не сильно заинтересованы в поиске организаторов диверсии, чтобы не получить неудобный ответ. По словам высокопоставленного европейского дипломата, на встречах политиков из стран Европы и НАТО решили, что не станут затрагивать тему "Северных потоков".В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время натовских учений американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.

https://ria.ru/20230401/sotrudnichestvo-1862341824.html

https://ria.ru/20230403/potok-1862630050.html

https://ria.ru/20230329/obekt-1861633326.html

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