Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 03.04.2023 (обновлено: 22:48 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/ataka-1862767945.html
СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки"
СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки" - РИА Новости, 03.04.2023
СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки"
Некоторые западные чиновники обсуждают возможное участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки", сообщила газета The Washington Post. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T21:14
2023-04-03T22:48
в мире
германия
польша
россия
марчин пшидач
владимир путин
алексей миллер
генеральная прокуратура рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:198:1828:1226_1920x0_80_0_0_d73601702023f1ecdb4aa63b137fbf10.jpg
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Некоторые западные чиновники обсуждают возможное участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки", сообщила газета The Washington Post.Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна не имеет отношения к диверсии."Виной всему может быть российская игра. &lt;...&gt; Польша не имеет никакого отношения к этому (нападению. — Прим. ред.)", — привело издание слова чиновника.Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на газопроводы, добавила газета.При этом западные чиновники не сильно заинтересованы в поиске организаторов диверсии, чтобы не получить неудобный ответ. По словам высокопоставленного европейского дипломата, на встречах политиков из стран Европы и НАТО решили, что не станут затрагивать тему "Северных потоков".В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время натовских учений американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
https://ria.ru/20230401/sotrudnichestvo-1862341824.html
https://ria.ru/20230403/potok-1862630050.html
https://ria.ru/20230329/obekt-1861633326.html
германия
польша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819819624_0:27:1828:1398_1920x0_80_0_0_22e85a5b65e758e53fb3a96c7aa44b17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, польша, россия, марчин пшидач, владимир путин, алексей миллер, генеральная прокуратура рф, газпром, северный поток, северный поток — 2, сеймур херш, нато, джо байден, киев
В мире, Германия, Польша, Россия, Марчин Пшидач, Владимир Путин, Алексей Миллер, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Сеймур Херш, НАТО, Джо Байден, Киев
СМИ: Запад обсуждает участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки"

WP: Запад допустил причастность Польши и Украины к атаке на "Северные потоки"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости. Некоторые западные чиновники обсуждают возможное участие Варшавы и Киева в атаке на "Северные потоки", сообщила газета The Washington Post.
«

"Основываясь на первоначальных выводах Германии, чиновники негласно обсуждают потенциальное участие польского или украинского правительства в нападении. Некоторые заявили, что у Польши, возможно, был мотив, с учетом того что она была одним из наиболее ярых критиков проекта "Северный поток" с момента его появления в конце 1990-х", — говорится в публикации.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что страна не имеет отношения к диверсии.
"Виной всему может быть российская игра. <...> Польша не имеет никакого отношения к этому (нападению. — Прим. ред.)", — привело издание слова чиновника.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
СМИ: в Европе наладили сотрудничество по инциденту на "Северных потоках"
1 апреля, 12:55
Американские и европейские официальные лица утверждают, что по-прежнему не знают точно, кто стоит за атакой на газопроводы, добавила газета.
При этом западные чиновники не сильно заинтересованы в поиске организаторов диверсии, чтобы не получить неудобный ответ. По словам высокопоставленного европейского дипломата, на встречах политиков из стран Европы и НАТО решили, что не станут затрагивать тему "Северных потоков".
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
Сийярто прокомментировал ситуацию с расследованием по "Северным потокам"
Вчера, 13:10
В конце сентября прошлого года российские экспортные трубопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", проложенные по дну Балтийского моря, вышли из строя из-за подрыва. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам пока не пришли. В Кремле аварию назвали актом международного терроризма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, подрыв устроили США при помощи союзников по НАТО: летом во время натовских учений американские водолазы заложили под газопроводы взрывчатку, а три месяца спустя норвежцы привели ее в действие. Причем решение об операции принимал президент Джо Байден, а поводом, по словам Херша, стали опасения главы Белого дома, что Германия, получающая по "Северным потокам" газ из России, не захочет участвовать в военной помощи Украине.
В Вашингтоне эти обвинения отрицают, а западные СМИ пишут, что за диверсией стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. Владимир Путин назвал эту версию полной чушью, так как подобный взрыв могли устроить только специалисты при поддержке государства, обладающего определенными технологиями.
Найденный в районе места взрыва на Северных потоках объект - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
В Дании подняли со дна предмет, найденный рядом с "Северным потоком — 2"
29 марта, 16:50
 
В миреГерманияПольшаРоссияМарчин ПшидачВладимир ПутинАлексей МиллерГенеральная прокуратура РФГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Сеймур ХершНАТОДжо БайденКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала