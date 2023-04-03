Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура Молдавии сообщила новые подробности о "краже века" - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 03.04.2023 (обновлено: 19:46 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/arest-1862756016.html
Прокуратура Молдавии сообщила новые подробности о "краже века"
Прокуратура Молдавии сообщила новые подробности о "краже века" - РИА Новости, 03.04.2023
Прокуратура Молдавии сообщила новые подробности о "краже века"
В антикоррупционной прокуратуре Молдавии сообщили об аресте активов на сумму в $60,6 млн по делу о выводе за пределы страны около 1 млрд долларов, которое... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:44
2023-04-03T19:46
в мире
молдавия
кишинев
владимир плахотнюк
сша
евросоюз
banca de economii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766565590_0:522:2577:1972_1920x0_80_0_0_63b958f2829a090ddd4b6aa36bbbb193.jpg
КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии сообщили об аресте активов на сумму в $60,6 млн по делу о выводе за пределы страны около 1 млрд долларов, которое окрестили "кражей века". "Агентство по возвращению преступных активов антикоррупционной прокуратуры получило подтверждение арестов, примененных за пределами страны, в деле о банковском мошенничестве. Речь идет об активах на сумму 55,7 млн евро ($60,6 млн)", - отметили в сообщении прокуратуры. Среди изъятого — земля площадью около 3 гектаров и другие активы, которые предположительно принадлежат компании, связанной с одним из обвиняемых по делу о банковской афере. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Разразившийся после этого коррупционный скандал получил название "кража века". Он спровоцировал акции протеста в Кишиневе, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. Прокуратура Молдавии пришла к выводу, что главным выгодополучателем банковского хищения был бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. Однако США, куда он бежал после смены власти в Молдавии, отказались его выдать.
https://ria.ru/20230328/pridnestrove-1861291756.html
молдавия
кишинев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766565590_0:115:2577:2048_1920x0_80_0_0_7760c76d9648ef637f5d7695ae98bdf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, владимир плахотнюк, сша, евросоюз, banca de economii
В мире, Молдавия, Кишинев, Владимир Плахотнюк, США, Евросоюз, Banca de Economii
Прокуратура Молдавии сообщила новые подробности о "краже века"

Прокуратура Молдавии: по делу о "краже века" арестовали активы на 60 миллионов долларов

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии сообщили об аресте активов на сумму в $60,6 млн по делу о выводе за пределы страны около 1 млрд долларов, которое окрестили "кражей века".
"Агентство по возвращению преступных активов антикоррупционной прокуратуры получило подтверждение арестов, примененных за пределами страны, в деле о банковском мошенничестве. Речь идет об активах на сумму 55,7 млн евро ($60,6 млн)", - отметили в сообщении прокуратуры.
Среди изъятого — земля площадью около 3 гектаров и другие активы, которые предположительно принадлежат компании, связанной с одним из обвиняемых по делу о банковской афере.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Разразившийся после этого коррупционный скандал получил название "кража века". Он спровоцировал акции протеста в Кишиневе, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. Прокуратура Молдавии пришла к выводу, что главным выгодополучателем банковского хищения был бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. Однако США, куда он бежал после смены власти в Молдавии, отказались его выдать.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Лидер ПМР сообщил ОБСЕ детали расследования предотвращенных терактов
28 марта, 16:15
 
В миреМолдавияКишиневВладимир ПлахотнюкСШАЕвросоюзBanca de Economii
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала