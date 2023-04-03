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Прокуратура Молдавии сообщила новые подробности о "краже века"
Прокуратура Молдавии сообщила новые подробности о "краже века" - РИА Новости, 03.04.2023
Прокуратура Молдавии сообщила новые подробности о "краже века"
В антикоррупционной прокуратуре Молдавии сообщили об аресте активов на сумму в $60,6 млн по делу о выводе за пределы страны около 1 млрд долларов, которое... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T19:44
2023-04-03T19:44
2023-04-03T19:46
в мире
молдавия
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banca de economii
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КИШИНЕВ, 3 апр - РИА Новости. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии сообщили об аресте активов на сумму в $60,6 млн по делу о выводе за пределы страны около 1 млрд долларов, которое окрестили "кражей века". "Агентство по возвращению преступных активов антикоррупционной прокуратуры получило подтверждение арестов, примененных за пределами страны, в деле о банковском мошенничестве. Речь идет об активах на сумму 55,7 млн евро ($60,6 млн)", - отметили в сообщении прокуратуры. Среди изъятого — земля площадью около 3 гектаров и другие активы, которые предположительно принадлежат компании, связанной с одним из обвиняемых по делу о банковской афере. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Разразившийся после этого коррупционный скандал получил название "кража века". Он спровоцировал акции протеста в Кишиневе, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которые поддерживали США и ЕС. Прокуратура Молдавии пришла к выводу, что главным выгодополучателем банковского хищения был бывший лидер Демократической партии, олигарх Владимир Плахотнюк. Однако США, куда он бежал после смены власти в Молдавии, отказались его выдать.
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в мире, молдавия, кишинев, владимир плахотнюк, сша, евросоюз, banca de economii
В мире, Молдавия, Кишинев, Владимир Плахотнюк, США, Евросоюз, Banca de Economii
Прокуратура Молдавии сообщила новые подробности о "краже века"
Прокуратура Молдавии: по делу о "краже века" арестовали активы на 60 миллионов долларов