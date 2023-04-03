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Суд заочно арестовал предполагаемого организатора брянского теракта - РИА Новости, 03.04.2023
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17:30 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/arest-1862716542.html
Суд заочно арестовал предполагаемого организатора брянского теракта
Суд заочно арестовал предполагаемого организатора брянского теракта - РИА Новости, 03.04.2023
Суд заочно арестовал предполагаемого организатора брянского теракта
Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:30
2023-04-03T17:30
россия
происшествия
брянская область
константин малофеев
владимир путин
фсб
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. “Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Капустина меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции”, - рассказал собеседник агентства. Националисту вменяется оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти. Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск. Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230326/napadenie-1860784747.html
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россия, происшествия, брянская область, константин малофеев, владимир путин, фсб, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Происшествия, Брянская область, Константин Малофеев, Владимир Путин, ФСБ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд заочно арестовал предполагаемого организатора брянского теракта

Суд заочно арестовал предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Капустина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
“Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Капустина меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции”, - рассказал собеседник агентства.
Кадр видео ФСБ России из Брянской области
Вероятного организатора брянского теракта Капустина объявили в розыск
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Националисту вменяется оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти.
Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск.
Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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РоссияПроисшествияБрянская областьКонстантин МалофеевВладимир ПутинФСБФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
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