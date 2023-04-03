https://ria.ru/20230403/arest-1862716542.html

Суд заочно арестовал предполагаемого организатора брянского теракта

Суд заочно арестовал предполагаемого организатора брянского теракта - РИА Новости, 03.04.2023

Суд заочно арестовал предполагаемого организатора брянского теракта

Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:30

2023-04-03T17:30

2023-04-03T17:30

россия

происшествия

брянская область

константин малофеев

владимир путин

фсб

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. “Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Капустина меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции”, - рассказал собеседник агентства. Националисту вменяется оборот оружия, оборот взрывных устройств и совершение теракта, повлекшее умышленное причинение смерти. Капустин - один из руководителей так называемого "Русского добровольческого корпуса". По данным ФСБ, он россиянин и участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом прошлого года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в этом - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Росфинмониторинг внес Капустина, известного в среде националистов под прозвищем White Rex, в перечень террористов и экстремистов, а МВД объявило его в розыск. Второго марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Один из них вез детей - десятилетнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230326/napadenie-1860784747.html

https://ria.ru/20230315/malchik-1858006923.html

россия

брянская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, брянская область, константин малофеев, владимир путин, фсб, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)