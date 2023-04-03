https://ria.ru/20230403/arest-1862683515.html

Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест

Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест - РИА Новости, 03.04.2023

Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест

Защита заместителя губернатора Ненецкого округа Андрея Блощинского, который на прошлой неделе был помещен под стражу по уголовному делу о взятке в 2 миллиона... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T16:02

2023-04-03T16:02

2023-04-03T16:02

происшествия

ненецкий автономный округ

архангельская область

архангельск

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МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Защита заместителя губернатора Ненецкого округа Андрея Блощинского, который на прошлой неделе был помещен под стражу по уголовному делу о взятке в 2 миллиона рублей, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Архангельской области. "Защита обжаловала арест. К нам дело еще не направлено. Возможно, к концу недели или в начале следующей будет назначено рассмотрение", - сказала собеседница агентства. В конце прошлой недели Ломоносовский суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа Андрею Блощинскому, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей. Чиновник задержан до 29 мая. По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации взятку в 10% от прибыли, полученной по госконтракту в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230330/royzman-1861807785.html

ненецкий автономный округ

архангельская область

архангельск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, ненецкий автономный округ, архангельская область, архангельск