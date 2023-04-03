Рейтинг@Mail.ru
Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 03.04.2023
https://ria.ru/20230403/arest-1862683515.html
Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест
Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест - РИА Новости, 03.04.2023
Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест
Защита заместителя губернатора Ненецкого округа Андрея Блощинского, который на прошлой неделе был помещен под стражу по уголовному делу о взятке в 2 миллиона... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:02
2023-04-03T16:02
происшествия
ненецкий автономный округ
архангельская область
архангельск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg
МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Защита заместителя губернатора Ненецкого округа Андрея Блощинского, который на прошлой неделе был помещен под стражу по уголовному делу о взятке в 2 миллиона рублей, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Архангельской области. "Защита обжаловала арест. К нам дело еще не направлено. Возможно, к концу недели или в начале следующей будет назначено рассмотрение", - сказала собеседница агентства. В конце прошлой недели Ломоносовский суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа Андрею Блощинскому, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей. Чиновник задержан до 29 мая. По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации взятку в 10% от прибыли, полученной по госконтракту в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230330/royzman-1861807785.html
ненецкий автономный округ
архангельская область
архангельск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_c2ec9c10e1defc4f801ff2e21647cd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ненецкий автономный округ, архангельская область, архангельск
Происшествия, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Архангельск
Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест

Защита замгубернатора Ненецкого автономного округа Блощинского обжаловала его арест

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Защита заместителя губернатора Ненецкого округа Андрея Блощинского, который на прошлой неделе был помещен под стражу по уголовному делу о взятке в 2 миллиона рублей, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Архангельской области.
"Защита обжаловала арест. К нам дело еще не направлено. Возможно, к концу недели или в начале следующей будет назначено рассмотрение", - сказала собеседница агентства.
В конце прошлой недели Ломоносовский суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа Андрею Блощинскому, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей. Чиновник задержан до 29 мая.
По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации взятку в 10% от прибыли, полученной по госконтракту в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей.
Евгений Ройзман* - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Ройзман* вышел из спецприемника после ареста
30 марта, 12:24
 
ПроисшествияНенецкий автономный округАрхангельская областьАрхангельск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала