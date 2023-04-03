https://ria.ru/20230403/arest-1862683515.html
Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест
Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест - РИА Новости, 03.04.2023
Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест
Защита заместителя губернатора Ненецкого округа Андрея Блощинского, который на прошлой неделе был помещен под стражу по уголовному делу о взятке в 2 миллиона... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T16:02
2023-04-03T16:02
2023-04-03T16:02
происшествия
ненецкий автономный округ
архангельская область
архангельск
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МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Защита заместителя губернатора Ненецкого округа Андрея Блощинского, который на прошлой неделе был помещен под стражу по уголовному делу о взятке в 2 миллиона рублей, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Архангельской области. "Защита обжаловала арест. К нам дело еще не направлено. Возможно, к концу недели или в начале следующей будет назначено рассмотрение", - сказала собеседница агентства. В конце прошлой недели Ломоносовский суд в Архангельске избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа Андрею Блощинскому, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей. Чиновник задержан до 29 мая. По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации взятку в 10% от прибыли, полученной по госконтракту в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230330/royzman-1861807785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ненецкий автономный округ, архангельская область, архангельск
Происшествия, Ненецкий автономный округ, Архангельская область, Архангельск
Защита замгубернатора НАО Блощинского обжаловала его арест
Защита замгубернатора Ненецкого автономного округа Блощинского обжаловала его арест
МУРМАНСК, 3 апр – РИА Новости. Защита заместителя губернатора Ненецкого округа Андрея Блощинского, который на прошлой неделе был помещен под стражу по уголовному делу о взятке в 2 миллиона рублей, обжаловала его арест, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Архангельской области.
"Защита обжаловала арест. К нам дело еще не направлено. Возможно, к концу недели или в начале следующей будет назначено рассмотрение", - сказала собеседница агентства.
В конце прошлой недели Ломоносовский суд в Архангельске
избрал меру пресечения заместителю губернатора Ненецкого округа Андрею Блощинскому, которого подозревают в получении взятки в 2 миллиона рублей. Чиновник задержан до 29 мая.
По версии следствия, подозреваемый через посредника потребовал от представителя коммерческой организации взятку в 10% от прибыли, полученной по госконтракту в рамках нацпроекта "Здравоохранение". В итоге подозреваемый через посредника получил взятку в сумме около 2 миллионов рублей.
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